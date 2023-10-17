吳尊孖老婆仔女搞童話式粉絲見面會　現場突然自爆患病一度斷氣

昔日台灣人氣男子組合飛輪海成員吳尊上周六（14日）在上海舉行粉絲聚會，並且攜帶老婆及兒子Max與女兒Nei Nei一同出席，現場大概有300多名來自世界各地的粉絲到場支持。聚會以童話式佈置為主，色彩繽紛，如同樂園般的感覺。這一場粉絲會是吳尊自掏腰包請粉絲來臨參加，更破天荒請粉絲食鮑魚與大閘蟹！在聚會中，吳尊突然自爆患上睡眠窒息症，曾一度斷氣，令粉絲相當擔憂！

吳尊孖老婆仔女大搞童話式粉絲見面會。（吳尊微博照片）

現場大概有300多名來自世界各地的粉絲到場支持。（吳尊微博照片）

吳尊講述患上睡眠窒息症令粉絲相當擔憂

最近有粉絲在社交網分享出席這場粉絲聚會時，吳尊在現場親身講述患上睡眠窒息症一事，他說：「之前在新加坡做身體檢查，因為我一直睡覺都不好，已經20幾年，每一天從來沒有睡過6小時，所以一整天都很累。後來經過檢查之後，醫生跟我說呼吸有點阻塞，睡覺前必須全個身體貼一些東西，再去測試睡眠品質怎麼樣。」他續指醫生的報告指他睡眠時曾經斷氣過很多次，並表示：「所以我有時睡覺會突然起來喘不了氣。我現在睡覺會有一個機器，會讓我睡覺有氧氣，睡得更好，不過才剛開始沒有很習慣，比較沒有辦法那麼容易入睡，因為其實那個東西需要綁在頭上的。」有粉絲在影片下留言表達擔憂的心情，並寫上：「怎麼會這樣」、「不會吧！怎麼有這麼多明星出現這種睡眠呼吸障礙！尊要珍惜身體啊！」

吳尊講述患上睡眠窒息症，睡眠時曾經斷氣過很多次。（微博照片）

有粉絲在影片下留言表達擔憂的心情。（微博照片）