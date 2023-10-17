《東呃西騙》林嘉宏體驗KK園慘況　徐頴堃經常被騙

HOY TV主持全新資訊節目《東呃西騙》，以短劇形式，加上獨特角度拆解各式各樣的騙案類型，除了有歐陽偉豪（Ben sir）與七仙羽（七師傅）擔任主持外，亦有不少年輕演員於節目中「案件重演」，其中曾參加Viutv真人騷《戀愛Staycation》的林嘉宏 （Kawang），亦化身不少案件的受害者。

林嘉宏與李月兒劇中演受害者

首次拍攝短劇的Kawang直言拍攝時相當有趣，提到與Ben sir和七師傅的對手戲，他直言難「忍笑」，他說︰「我哋係拍緊祈福騙案，Ben Sir飾演一位和尚，我就係佢partner，一齊去呃七師父，Ben Sir拎住一道符即場『爆肚』同飲符水，然後噴向道符 ，當時我就忍唔住笑，因為我唔知道Ben Sir會是用咁樣嘅方式嚟演繹。」

林嘉宏與Ben Sir 及 七師傅 拍攝對手戲

提到最深刻的「騙案」，Kawang直言是演KK園的受害者，更遭到「五花大綁」，他說︰「當時我要被綁手綁腳，甚至受到被鞭打嘅懲惡，係幾難忘。」至於現實中有否遇過騙案，他回想起小學時玩網上遊戲的經歷，他說︰「玩online game有時會在網上，試過向其他玩家買裝備，但畀錢後對方就消失，自此後都非常小心，唔會咁易相信陌生人。」

徐頴堃試過玩online game在網上向其他玩家買裝備時被騙。

至於在《東呃西騙》中演騙徒的徐頴堃（Erica）直言很少扮演呃人的角色，她直言最深刻的是與寵物相關的案件，她說︰「要去呃寵物不幸離世嘅主人，體會到有人會利用憐憫心去行騙，希望這些人將智慧被用於正確事情上，世界將世界會變得更美好。」

在《東呃西騙》中演騙徒的徐頴堃（Erica）直言很少扮演呃人的角色。

Erica透露以前曾因「太好心」經常被人呃，除遇過假扮和尚搶錢外，更差點因好心在停車場被「拐走」，她說︰「記得細個時候，有一晚我在停車場等舅母返車拎嘢，之後着有一位外籍男人同我講佢嘅寵物受傷，問我可唔可以跟佢上車幫手，當時有種唔好嘅預感，但又擔心狗狗情況，結果真係跟佢一齊走，慶幸舅母很快回來趕走咗佢，不然我便被拐走！長大後回想先諗到一個小朋友又怎能幫到手呢？」