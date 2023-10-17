阿嬌問答題揀靚仔盡見真性情　阿Sa簡單5字卻遭網民抨擊掀罵戰

由蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）組成的女子組合Twins於2000年5月正式出道，現已成為中港台三地最長壽的華人女子音樂組合。Twins成軍至今超過23年，阿Sa和阿嬌的友情愈見深厚，兩人是圈中出名的好閨密，情同姊妹。然而，兩人的性格其實卻很不同，甚至可以說是恰恰相反，近日有網民就分享了兩人之前一段訪問短片，看她們答同一個問題就足以見到她們性格的迥異。

阿嬌同阿Sa情比姊妹。(ig圖片)

影片中阿Sa和阿嬌同被問到「Kenny (關智斌) 同馬天佑，覺得邊個靚仔啲？」阿嬌一聽完問題，即秒速回答說：「梗係Kenny啦！」語氣肯定兼附送一副瞪大雙眼的表情，一臉理所當然，顯然對該提問感到意外，看來在阿嬌心目中Kenny毫無疑問是靚仔過馬天佑的。而阿Sa就表示：「各有各靚啦。」嘗試打個圓場，誰知阿嬌竟繼續堅持己見說道：「對唔住，都係Kenny呀。」強調她的確是覺得關智斌比馬天佑更靚仔。

網民看完兩人的回答，都一致認為阿嬌果然夠晒率真直接，盡見真性情，完全不怕得罪富二代馬天佑，而阿Sa則是一貫地善於交際，處事圓滑，不會怎麼得罪人，堪稱「世界女」。不過，也有網民批評阿Sa說：「關鍵說真的，在阿嬌說完之後阿Sa還補一句都很帥啊真的沒問題嗎，本來阿嬌說Kenny帥大家都不會覺得有什麽，但阿Sa一刻意補充完就顯得阿嬌好像不會說話，顯得自己情商很高一樣」、「嗯嗯，如果真打圓場，應該阿Sa說馬更靚仔，表明兩個男生各有偏好，聽著會更舒服一些。不過阿sa是小機靈鬼是眾所周知的，圓滑是一種特點不是缺點。」、「她一直都比較心機公認的啦」。不過亦有網民力撐阿Sa處事圓滑是優點，甚至掀起一陣罵戰。

阿Sa與阿嬌性格大不同。(ig圖片)

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