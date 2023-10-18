炎明熹剖白演唱會心聲　不滿首場個唱表現：希望我下一場可以加油

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）一連兩場處女個唱《GI- FORCE》，於10月7日開鑼，首唱演出獲得外界讚賞，惟第2埸因颱風「小犬」襲港，無奈下被迫延期。經過10多日沉澱，Gigi近日在社交平台發長文剖白首場個唱後的心聲。

炎明熹在社交平台剖白演唱會心聲。（IG@yiminghay）

炎明熹在處女騷施展渾身解數。（IG@yiminghay）

炎明熹對自己要求很高。（IG@yiminghay）

她寫道：「完成第一場演唱會也有一段時日了，本來連開兩場的演唱會，但最後的結果其實我也想像過會發生，不過沒想到真的發生了。我相信是上天的安排，想給我更多時間準備，再讓更好的我呈現俾（畀）大家，無論是歌迷、觀眾、各位台前幕後還是現在在看這篇文章的你，因為這個時間對我來講不長不短，大家應該都知道我對自己要求很高，所以在第一場演唱會來說我並不滿意自己的表現，所以希望我下一場可以加油。」

炎明熹希望下一場可以加油。（IG@yiminghay）

炎明熹能唱能跳。（IG@yiminghay）

Gigi又特別多謝了當晚擔任其個唱嘉賓的「大Gigi」梁詠琪：「特別感謝大Gigi為我擔任我首次個人演唱會既（嘅）嘉賓，很榮幸很開心難忘。」

炎明熹特別感謝梁詠琪擔任嘉賓。（IG@yiminghay）

炎明熹答應粉絲會更加加油。（IG@yiminghay）

炎明熹首唱演出獲外界讚賞，（IG@yiminghay）

此外，Gigi當然也不忘逐一感謝主辦單位、後援會、化妝及髮型師、導演組、樂隊、舞蹈員、攝影師和服裝攝影師等一眾台前幕後，沒有大家就沒有這次演唱會：「我亦知道有很多來自不同地方的歌迷跋山涉水地過嚟睇我嘅演出所以我會想更加加加油」。

Gigi逐一感謝各方協助。（IG@yiminghay）