前亞視小生林志豪曬18歲舊照　獲讚激似彭于晏：簽TVB應該會更紅

講起永恆亞視的小生，大家第一時間可能會諗到呂頌賢、陳錦鴻、尹天照、陳啟泰、陳庭威、袁文傑及林韋辰等等，但其實還有位靚仔小鮮肉當年引死不少少女，他就是來自台灣的林志豪。

當年真係勁靚仔。（小紅書截圖）

型英帥。（小紅書截圖）

出生於台灣的林志豪，1994年大學畢業後，一次偶然機會來到香港並簽約亞視，隨即獲得不少機會，於1995年拍下他在亞視的首套作品《精武門》，劇中已有機會與亞視一姐萬綺雯合作，並憑俊俏的樣貌令人留下深刻印象。其餘代表作還有《千王之王重出江湖》、《我和殭屍有個約會II》等，惟之後亞視不再製作自家劇集，他只能回台灣發展，自此遠離香港觀眾視線。

林志豪在《精武門》飾演萬綺雯日本男友石井英明。（微博圖片）

《千王之王重出江湖》的閘北仔。（微博圖片）

不過林志豪近年轉戰內地，現定居廣州，並活躍於各大社交平台，更新近況之餘，又不時分享以往拍劇點滴，而他的不老樣貌再次引起觀眾注意，皆因現年已52歲的他，樣子如吃了防腐劑一樣，非常年輕，一雙標誌性大眼睛依然煞食，皮膚狀態勁好，身型亦非常Fit，完全沒有「中佬味」。

52歲一樣咁靚仔。（微博圖片）

可愛一面。（微博圖片）

多了份男人味。（微博圖片）

現時活躍社交平台。（IG@heaker0320）

整個狀態很弗。（IG@heaker0320）

他昨日更在小紅書以「你敢晒出你18歲的照片嗎？」為題，大曬自己18歲「卜卜脆」時的靚仔相，相中他露出招牌的陽光笑容，穿上一件白色T恤和牛仔褲，非常帥氣。有網民大讚他當年的樣子激似彭于晏，要是在現在，一定是頂流，也有網民為他當年在港發展未如理想感到可惜：「當年如果簽TVB應該會更紅。」

18歲卜卜脆。（小紅書圖片）

小鮮肉呀。（小紅書圖片）

大家又覺得似唔似？（小紅書/微博圖片）