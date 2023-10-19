回顧鍾欣潼過往3段情　情路坎坷戀愛大過天

現年42歲的鍾欣潼（阿嬌）近年主攻內地，自從與台灣老公賴弘國離婚回復單身後，感情一直未有著落，不少粉絲都替她心急。今日（19日）凌晨，阿嬌突然在社交平台擲下一枚震撼彈，上載了一張與緋聞同性密友皇甫聖華頭貼頭的親密照，並寫上「Happy Birthday」祝賀對方生日，Sweet到爆。此舉亦隨即觸動網民神經，紛紛議論阿嬌是否籍此「官宣」戀情，也有不少網民講笑阿嬌至今口味不變，非常專一。



阿嬌與皇甫聖華要官宣？（IG@q_gill）

雖然阿嬌入行至今情路坎坷，但可見她對愛情未有失去信心，仍然戀愛大過天。我們就回顧一下阿嬌過往的3段情吧！

阿嬌當年與蔡卓妍（阿Sa）組成Twins，紅遍中港台，阿嬌更是公認的無死角靚女，是不少少男心目中的女神。當時她與陳冠希屬同公司，由於兩人外貌出眾，外界都覺得2人如果在一起應該非常登對，但對外界來說，這一直只是傳聞，但原來阿嬌加盟英皇不久就與陳冠希拍拖，她曾在訪問中透露兩人拍拖4、5年。但在兩人拍拖期間，阿嬌先後與余文樂、方力申傳出緋聞，10幾年來戀情幾乎無間，更傳過陳冠希和余文樂曾在後台險些為她大打出手。阿嬌曾說：「初戀男友曾經灌輸給我，拍拖要一個接一個，所以之前我一甩拖，就覺得好寂寞。」明顯阿嬌是一個非常需要安全感的女生。

阿嬌曾擔任陳冠希的MV女主角。（網上截圖）

阿嬌曾擔任陳冠希的MV女主角。（網上截圖）

陳冠希也曾為Twins做過MV男主角。（網上截圖）

陳冠希也曾為Twins做過MV男主角。（網上截圖）

陳冠希也曾為Twins做過MV男主角。（網上截圖）

阿嬌同陳冠希還有出過一首合唱歌。（網上截圖）

阿嬌同陳冠希還有出過一首合唱歌。（網上截圖）

惟2008年爆出不雅照事件，令阿嬌的人生和事業徹底受到重創，更令她一度對愛情失去信心：「其實我是一個很容易相信別人的人，真心的朋友很難找，家人也會提醒你，那個人你要小心點，現在我會聽，而且會慢慢的去看，這個很重要。」而阿嬌亦全憑自己多年努力，捱過了這個人生低潮期。

2008年爆出不雅照事件令阿嬌大受打擊，幸好姊妹蔡卓妍（阿Sa）及一班粉絲一直支持她。（視覺中國）

阿嬌和麥浚龍當年因合作拍攝電影《破事兒》而傳出緋聞，更被傳媒發現他們手上戴了同款戒指，因而令戀情曝光。爆出不雅照事件後，麥浚龍陪阿嬌走過最艱難的一段人生低潮。有指麥浚龍對阿嬌照顧有加，並給予無限量的支持，不但讓阿嬌住在自己的豪宅躲避傳媒追訪，更不避嫌地公開怒斥不良媒體和公布照片的人。亦有傳身為中建電訊集團主席麥紹棠之子的麥浚龍，當時有意以1億元贖回阿嬌的合約，並打算迎娶她，但遭麥爸爸極力反對2人交往，最終更棒打鴛鴦。

阿嬌與麥浚龍因為合作拍攝電影《破事兒》而傳出緋聞。（影片截圖）

阿嬌與麥浚龍因為合作拍攝電影《破事兒》而傳出緋聞。（影片截圖）

兩人在戲中是夫妻。（視覺中國）

而阿嬌在2009年復出接受《志雲飯局》訪問時，坦言過去一年停工零收入，獨立養家的她壓力甚大，幸得麥浚龍和家人支持，更大讚麥浚龍「好有義氣，最靠得住！」

當年有傳麥浚龍願意出1億為阿嬌贖身。(圖片來源﹕《破事兒》)

麥浚龍曾陪伴阿嬌走過人生最艱難的時期。(圖片來源﹕《破事兒》)

麥浚龍曾陪伴阿嬌走過人生最艱難的時期。(圖片來源﹕《破事兒》)

然而在2017年10月，阿嬌高調與小她8歲的台灣「醫界王陽明」賴弘國認愛，她當時甜蜜表示雖然與賴弘國認識時間不長，但她有被愛的感覺。而自從戀上賴弘國後，阿嬌給人的感覺比以前更積極開心，並於2018年1月31日凌晨穾然在社交網站宣佈婚訊，及後於記者會回應結婚是「對的時間遇見對的人」。

阿嬌與賴弘國於2018年在美國洛杉磯舉行浪漫婚禮，（資料圖片）

同年12月，兩人正式簽紙，並在12月20日在香港擺酒，宴請親朋好友。（資料圖片）

2人婚後曾夫妻檔一起上內地綜藝節目《爸媽學前班》。（微博@爸媽學前班）

兩人於2018年5月在洛杉磯舉行婚禮，好姊妹阿Sa蔡卓妍、容祖兒和鄭希怡等也專程飛往當地，陪阿嬌出嫁。同年12月，2人正式簽紙並在香港舉行盛大婚禮，婚後阿嬌曾親身到台灣為對方醫美診所開幕站台，又曾夫妻檔上內地綜藝節目《爸媽學前班》。惟此段婚姻只維持了14個月，兩人在2020年3月1日離婚，震驚娛樂圈。

兩人不時在社交平台甜蜜合照。（IG@q_gill）

阿嬌也曾為對方醫美診所開幕站台。（視覺中國）