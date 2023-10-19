香港創作歌手殺入台灣超成功　新歌一出打入幾個榜單前列位置

AP潘宇謙出道7年，首張華語創作專輯《High Time》已經正式推出，全碟以成長為主題，《宇宙》一曲由AP雙生兒子産檢時錄下之心跳聲而創作，更將聲音運用於編曲中，此舉有望讓兒子成為史上最年輕之作曲人。專輯封面特別邀請著名攝影師夏永康Wing Shya操刀，以生命樹帶出與家人血脈相連之感覺。 Bonus track特別收錄由Ian陳卓賢作曲《天黑時想跟你到白頭》之華語版《天亮》，及AP為許廷鏗創作之歌曲《良心發現》的華語demo《説過》。

AP潘宇謙出道7年，首張華語創作專輯《High Time》已經正式推出。

之前AP為宣傳專輯特地去了外地，崩潰剛推出便登上廣東電台音樂先鋒榜第四位，並邀得女歌手張蔓姿為其執導MV。第二主打為《宇宙》，其中宇宙上架幾天登上了台灣Kkbox綜合新歌即時榜第二位，新歌日榜第四位，台灣飛碟聯播網華語排行榜第一位，HitFMHito中文榜第四位，PopRadio第六位，其中整張專輯HIGHTIME得到中廣流行網金曲榜冠軍，反應相當不俗。

邀得女歌手張蔓姿為其執導MV。

邀得女歌手張蔓姿為其執導MV。

邀得女歌手張蔓姿為其執導MV。

回到香港後AP也沒有忘記香港的樂迷，並推出了最新廣東歌「寂靜的誕生」與Jay Fung馮允謙一起作曲，講述關於每個人成長的故事，MV除了有航拍之外也加插了很多AP以往成長的點滴和照片。

新歌反應不俗。