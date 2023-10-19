崔建邦心痛舊愛唐詩詠愛貓離世　難忘當年與銀仔結緣：梗係唔開心

崔建邦今日（19日）為「SING聲星歌唱大賽新聞發布會」活動擔任司儀，早前他的舊愛唐詩詠在社交網透露19歲愛貓（銀仔）在本月初離世，而銀仔其實是崔建邦與唐詩詠在拍拖期間一起撫養的愛貓，對於銀仔去世一事，崔健邦在接受《香港01》訪問時表示：「當然唔開心，銀仔係我大概是20幾歲同佢（唐詩詠）一齊養嘅貓，個心梗係唔開心啦隻貓都養咗19年，但都要接受，始終寵物嘅生命冇我哋人類咁長，會早離開呢個世界，現在心情平復咗啦！」

崔建邦得知與舊愛唐詩詠共同撫養的愛貓「銀仔」離世，開腔表示：「當然唔開心。」（IG@natalietong53）

他又憶述當年與銀仔結緣過程：「嗰陣時係我屋企樓下有停車場，嗰陣停車場有啲流浪貓，咁我成日都會走過去望啲流浪貓，覺得好得意，買咗啲食糧去為佢哋，養咗佢哋都好長嘅時間，有一日唔見咗，然後就去問管理員點解，點知原來隻貓俾啲車撞死，就過咗身，就好傷心！跟住有一次行街，就見到有隻貓同死咗嗰隻貓咁似樣，咁嘅緣份我就決定帶佢返屋企！」講到有否發訊息慰問唐詩詠現在的情況，他則表示：「唔答啦！」

崔建邦唔夠膽再養貓，覺得同寵物緣盡！（張祖銘攝）

被問到除了銀仔，是否有跟唐詩詠養其他的貓，他說：「銀仔之後，都有領養一隻叫做金仔，之後我自己就冇再養貓。我現在就養咗一隻狗，佢現在都五歲幾，寵物嘅年紀係不知不覺會好快過，始終人嘅生命比較長，所以寵物就比較短啲，我要去接受呢件事！」提到現時會否考慮再養一隻貓，他表示：「冇啦！我同寵物嘅情緣已經夠啦！又同貓相處過，又同狗相處過，我覺得夠啦！個感情好好，當然同佢哋一齊嘅時候，係好開心，但到後來都要接受離開你嘅事，唔係咁容易！」

崔建邦分享自己有養狗，狗仔目前五歲。（張祖銘攝）

至於上月曾為姜育恒擔任MV監製，被問到是否希望往幕後發展時，他說：「幕後都有做啲監製，同埋自己公司都有做好多呢啲事情。嚟緊有構思緊嘅節目，同埋出邊嘅工作。」講都會否考慮往內地發展，他坦言：「冇話去邊度發展，邊度有好嘅機會好嘅地方都會去。」