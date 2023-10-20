吳慷仁遇香港粉絲用半裸劇照做手機封面　覺得好熱情：係呀我見到

電影《富都青年》主演吳慷仁及演員陳澤耀同林宣妤昨日（19日）現身尖沙咀出席「第20屆香港亞洲電影節《富都青年》」宣傳活動，停留數分鐘讓傳媒拍照。三人接受《香港01》訪問表示：「有啲緊張，因為第一次喺香港睇到呢套電影，同埋同觀眾第一次見面，有啲緊張，希望大家會鍾意！」被問到是否香港是第一站宣傳的地方，他回答：「亞洲都係第一站。可能之前喺歐洲，韓國人都睇得明，我都唔知亞洲人或香港人，之後亞洲嘅觀眾會唔會鍾意呢一種電影。

電影《富都青年》主演吳慷仁及演員陳澤耀同林宣妤今日（19日）現身尖沙咀出席電影宣傳活動。（葉志明攝）

至於是否滿意新電影的成品，吳慷仁則表示：「鏡頭係幾好睇嘅，因為攝影師犀利。」陳澤耀繼續發表感受，並表示：「非常之專業，我本身好鍾意呢部電影，因為拍咗咁多套，第一套大家唔趕住收工，大家一直諗，我哋係拍邊一場，可以做好去，可以花兩三小時去拍每一場戲，大家好合作！」至於講到是否第一次來香港做宣傳，他說：「香港嚟講就係，呢一次嚟到香港亞洲電影節，我覺得好開心，因為我已經八年冇嚟過香港，今次返嚟覺得好唔同！」

三人停留數分鐘將傳媒拍照。（葉志明攝）

講到今次電影是李心潔監製的情況下心情是如何，陳澤耀馬上回應：「好大壓力，心潔姐大家都說她是鬼后，佢真係鬼后，基本上心潔姐做監製，你返到去屋企都會諗起佢，太大壓力啦！」吳慷仁繼續搞笑回應：「其實唔會啦！因為佢係一個好好嘅演員，做一個演員需要檢討角色，佢對我哋分享好多對角色嘅想法，令我嘅演技可以闊啲，再睇多啲。」林宣妤續指李心潔會慷慨分享演戲。林宣妤被問到演出是否印象很深刻，因為近年都比較少拍戲，她說：「都係因為疫情。但好開心因為係李心潔監製，好開心呢部電影係講好多唔同國籍嘅社會議題，令大家都會關注社會。」

林宣妤被問到近年都比較少拍戲，她說：「都係因為疫情。」（葉志明攝）

講到今次電影宣傳會否計劃謝票，他們異口同聲說：「應該會有三場至四場，因為你個反應好好，我本身喺網上睇都話買唔到票，聽講再加多兩場。」提到12月正式上畫的時候會否考慮再來香港宣傳，吳慷仁表示：「應該有機會，不過都要等返電影公司！」陳澤耀笑說：「睇你哋會唔會等我哋，想唔想多啲嚟！」被問到最想合作的香港演員，吳慷仁一秒回答：「毛舜筠（毛姐）我好鍾意佢。」

吳慷仁被問到最想合作的香港演員，一秒回答毛舜筠（毛姐）。（葉志明攝）

至於講到來港宣傳的時候，吳慷仁遇到熱情粉絲拿過去他演出的半裸劇照做wallpaper，他說：「係呀！我見到！」被問到電影票房獲佳績派什麼福利，吳慷仁表示：「我會大聲啲講多謝！」至於有人建議要除衫派福利，陳澤耀說：「要再睇吓反應先講！交俾我哋公司去講！」講到如果有二千萬票房，陳澤耀搞笑表示：「唔止除上邊啦，再俾啲嘢大家睇！二千萬票房就肯定會再返嚟，其實一千萬票房我都會返嚟！」

有人建議要除衫派福利，陳澤耀說：「要再睇吓反應先講！交俾我哋公司去講！」（葉志明攝）

提到今次電影獲得金馬獎多項提名，會否考慮報名參加金像獎，他們說：「唔知道有冇報名。」至於即將舉行的金馬獎，是否有信心奪得獎項，吳慷仁表示：「其實呢部電影全部都係第一次，我第一次拍馬來西亞電影，李心潔都係第一次做監製，全部啲人都係第一次，全部都係最好嘅安排！」陳澤耀說：「自己都係好開心㗎啦！能夠入圍到男配角，我知道金馬獎係有五百幾套電影揀出嚟，我期望唔係話好大！因為入邊有好多前輩，同埋有香港嘅小朋友同埋童星。」林宣妤被問到同兩個靚仔一齊合作的感受，她尷尬回應：「佢哋喺戲裏面都唔係咁樣。」吳慷仁嚴肅回答：「其實拍呢套戲我哋三個都好緊張，因為呢個係好沉重，每一個人都現場都唔會講太多話！」