第一家滴雞精慶18歲！楊茜堯自爆：做媽媽靠田原香治癒

要數圈中靚媽，楊茜堯（Tavia）一定位於榜首，近日出席第一家滴雞精品牌田原香十八歲生日派對的她，皮膚氣息依然大好，狀態大勇！相信香港媽媽們都想請教佢究竟有什麼秘訣！Tavia就話其實自己跟其他媽媽一樣，平常要照顧小朋友，更要兼顧工作，有時忙得完全不記得要照顧自己，她指：「愛錫自己都好重要。」更公開自己的「保養好物」！



演戲以外身份一樣多 靠「它」做回自己

Tavia雖然近年工作減產，但依然是職場媽媽，Tavia就指自己不止拍戲，即使在生活中都有好多不同角色要兼顧，「平常我都在當媽媽、當老婆、當女兒，有太多事情要去照顧，一不注意就容易忙到忘了自己。」Tavia呼籲忙碌的女士們一定要記得適時做回自己，偶爾抽出一段時間享受me-time，讓自己一個人放鬆下來是非常重要的調整。至於如何利用me-time自我療癒，Tavia則表示：「我好喜歡趁小朋友午睡的時候，一個人喝田原香滴雞精，它不單可以幫我的身體充電，每次聞到滴雞精濃郁的香氣就覺得心也被治癒了。」除了花時間獨處，Tavia認為偶爾與朋友相聚、開心放鬆一下，也是找回自己的好方法。

睡眠時間少仍keep靚樣 全靠筋好眠滴雞精

要維持皮膚質素，其中一樣最重要的就是睡眠品質，皮膚充滿光澤的Tavia原來跟其他媽媽一樣，也有睡眠時間不足的煩惱。她表示，小朋友晚上偶爾會發夢哭鬧都必須起來哄哄他們，白天一樣要照顧小朋友和兼顧工作，真的很考驗精神和體力。不過Tavia發現，最好的辦法就是提升睡眠品質，在有限的時間裡獲得更有效率的休息，才能有好的體力面對生活。她分享私藏法寶，「我的秘訣就是喝田原香筋好眠滴雞精，入面添加滋陰安神的中藥材，讓我更好入睡、睡眠品質也變得更好！」而且它還可以強健筋骨，讓Tavia就算常常追著孩子跑，感覺活動也變得更輕鬆。

小朋友開胃法寶 感恩兒童滴雞精賜「安樂飯」

身為親力親為媽媽，Tavia指最怕兩個小朋友鬧脾氣挑食，又或者說「唔餓」，Tavia表示：「這種時候就很擔心他們營養不夠，幸好有田原香的兒童滴雞精，可以幫助小朋友健脾開胃、促進食慾，喝起來味道很香、很自然，連小朋友都很愛喝！」而且小朋友喝完確實開胃很多，不用再經常催促他們吃飯，她笑稱：「感謝田原香，讓我都有『安樂飯』可以吃了！」她更分享媽媽經，其實照顧小朋友最重要的就是顧好他們的脾胃，脾胃健康才能好好吸收營養打好成長的基礎。而且田原香滴雞精沒有添加物，所以她也很放心讓小朋友飲用。

Tavia笑言自己不是硬銷田原香，當初懷上第一胎是朋友向她推介田原香的，「我那時才知原來滴雞精可以這麼香、這麼好喝！」而且Tavia也是個精明的媽媽會研究食用品牌的背景，她發現田原香是第一個拿到台灣「健康食品認證」的品牌，實驗證明可以有效對抗疲勞。而且在台灣創立到現在已經有18年歷史，是資歷最深也最專業的滴雞精領導品牌。Tavia表示：「我好欣賞田原香多年來都堅持遵循古法的精神，至今依然使用炭火陶甕去滴製，是最純正的滴雞精！ 」

同場加映：田原香18歲Party送優惠！

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（相片及資料由客戶提供）