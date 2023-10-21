盤點8隊容易讀錯名嘅香港組合 有一隊出道16年至今仍有人讀錯名

《中年好聲音2》評判兼著名音樂人伍仲衡在週三（18日）出席《CASH金帆音樂獎》記者會時，宣布提名名單。竟然連環串錯讀錯兼唔認識，例如近年非常紅的音樂人JNYBeatz讀成JW，但最離奇是把李幸倪（Gin Lee）讀成李杏兒笑爆網民。

不過現今樂壇很多組合都只得英文名，對於不是緊貼香港樂壇的人來說可能有點陌生，更甚至未必了解當中的發音。盤點8隊令人容易讀錯名的香港組合。

伍仲衡在週三（18日）出席《CASH金帆音樂獎》記者會不停讀錯提名名單。(直播截圖)

伍仲衡讀錯樂隊Zarahn做「Sarah」

伍仲衡除了讀錯李幸倪名字外，還讀錯樂隊Zarahn做「Sarah」。樂隊Zarahn其實已經出道將近18年，他們自2005年簽約華納唱片，並且推出過三張專輯。這對組合曾經歷過有新成員加入或退團的情況，而現時的成員分別有主音兼吉他手周國賢、吉他手黃曉暉、低音吉他手兼主音貝祖貽以及鼓手貝祖銘。據知這對組合名字是周國賢與黃曉暉共同所創作的。

周國賢同Zarahn一班兄弟同台演出，樂迷最期待的畫面出現了！(葉志明攝)

P1X3L獲七師傅賜名「OMG」令觀眾印象深刻

講到男子組合，不得不提已經出道兩年的環球唱片旗下組合P1X3L，當中的成員包括有吳啟洋（Phoebus）與歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）。三人都是《全民造星II》的參賽者，葉振弘（Marco）入圍30強、歐鎮灝（George）第四名、吳啟洋（Phoebus）為冠軍。

P1X3L其實已經出道接近兩年多的時間，但仍然會讓普遍人認為要讀出組合的英文發音相當困難。有見及此，PIX3L在兩年前上七仙羽（七師傅）的Viutv節目，獲得對方加持賜名「OMG」，令到觀眾印象深刻。其實團隊名稱源於PIXEL，寓意成員三位一體（1X3），希望好像PIXEL的電子世界融入每個人的生活中。

PIX3L在兩年前上七仙羽（七師傅）的Viutv節目，獲得對方加持賜名「OMG」。（資料照片）

STRAYZ出道不足兩年已經同古巨基合作過

同COLLAR一樣參加ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》已獲得賞識簽約Daymaker Creatives，之後組合成女團STRAYZ。STRAYZ過去曾被指名字組合名稱好難讀，而當中的成員包括黃斯琪、趙展彤、林暐翹、何榛綦與曾家瑩。短短組合不足兩年，已經推出個三首派台作品，今年八月更有機會與古巨基合作，可謂是有潛質的新進女子組合。而當中的成員趙展彤在出道前透露組合名字的由來，她說：「個名直譯係流浪者，因為我哋冇公司，所以好似流浪者同孤兒咁，於是就有呢個名。」

STRAYZ五位成員（左起）VAL、榛綦、CK、瑋翹和Ariel日前接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

組合「XiX」無懼成員退團堅持用原名

除了這兩隊新進女子組合，會令人讀錯名的有上月推出首支全新派台歌曲《SiS》的環球唱片旗下女子組合「XiX」。而當中的成員全部都2022年無綫電視歌唱選秀節目《聲夢JUNIOR》十強參賽者，年齡大概是14至16歲。成員包括有良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）和莊殷玥（Vici）。團隊名稱源是原本有六位成員參加TVB《聲夢JUNIOR》，這六位參加的參賽者組合而成的隊伍，不過後來劉芷君主動退出女團以個人身份單飛發展，但最後團名依然堅持採用「XiX」而出道。

全新少女組合XiX上月在觀塘舉行新歌首播會，並在現場勁歌熱舞表演新歌《SiS》。（張祖銘攝）

「per se」兩年前於社交網發文多年都被叫錯名

除了近年新進組合經常會令人叫錯名字外，其實也有一隊出道已經將近11年的組合「per se」，曾經在IG自嘲經常被人錯組合名字。「per se」在兩年前於官方經營帳號曾經寫上：「常常被讀錯組合名為per 「see」，我們其實一直都是per 「say」，倒不如 「per絲」這個名字就從此交給喜歡我們的你們吧 ！」「per se」是Stephen Mok 和Sandy Ip 兩位音樂創作人所組成，而二人的關係是情侶。團隊名稱源是拉丁文中解作「根本、內在的」，意即他們的音樂可自我解釋，希望不以組合名稱來框著創作的風格和界限。

「per se」是Stephen Mok 和Sandy Ip 兩位音樂創作人所組成，而二人的關係是情侶。（IG@persehk)

Tonick憑《長相廝守》唱到街知巷聞

同「per se」出道已經長達16年的組合「Tonick」，多年來也曾被叫錯「To nick」。Tonick 在2017年推出的《長相廝守》絕對是經典金曲之一，可謂唱到街知巷聞。Tonick在2007年參加無綫電視（TVB）所舉辦的《UMC音樂節》，獲得趙俊熙的賞識，之後簽約成為組合。當中的組合成員包括有恆仔（趙善恆）、小龜（胡信希）、Ryan（陳誦賢）及晨曦（葉晨曦）。團隊名稱源是用音樂去記下一些事情，他們希望透過音樂找到共同的語言，用自己的音樂刻下最真實最不修飾的生活感受。

ToNick（左起：晨曦、小龜、恆仔、Ryan）憑《長相廝守》唱到街知巷聞。（葉志明攝）

Supper Moment金像獎頒獎禮被關淑怡讀錯名

講到同ToNick一樣，擁有多首唱到街知巷聞的男子組合，有樂隊Supper Moment。Supper Moment曾在2017年金像獎頒獎禮上奪得「最佳原創電影音樂」獎時，被當時的頒獎嘉賓關淑怡讀錯組合名字，對方更讀成「Super」Moment。眾組合成員紛紛表示已經習慣初出道開始已經經常被叫錯名字。Supper Moment的成員分別有主音及結他手陳仕燊（Sunny）、低音結他手張祖光（CK）、結他手梁燿鵬（Martin）和鼓手陳鴻達（Hugh）。團隊名稱源是因為他們認為晚上是一天中最美好的時刻，希望人們辛苦工作後，能在晚上恣意地品嘗音樂。

Supper Moment曾在2017年金像獎頒獎禮上被關淑怡讀錯「Super」Moment。（梁碧玲攝）

「Kolar」至今都會被人叫錯做「 Colour」

在以上介紹的組合，最無辜出道時間最長的一隊「Kolar」，至今都會被人叫錯做「 Colour」。Kolar 於2005年組成，成員包括有主音SAMMY（蘇浩才）、結他手ROBIN（羅灝斌）、Bass手阿昇/Singz（謝日昇）及鼓手MICHAEL（朱偉初）。而知名度最高的是主音SAMMY（蘇浩才），因為他的妻子是香港知名女歌手盧巧音，二人更經常出雙入對被傳媒拍下私底下的生活成焦點。團隊名稱源是取自英文Color， 即是色彩的意思，而前beyond低音結他手黃家強為樂隊經紀人，樂隊名稱開頭的K就為黃家強的英文名字開頭。