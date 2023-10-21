雯雯張致恒合體拍片做YouTuber玩Q&A　親解性上癮偷食之謎惹狠批

現年38歲的張致恒 (Steven) 雖然經常被老婆區燕雯（雯雯）公開鬧爆，雯雯自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落張致恒「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，兩人多次陷離婚邊緣，但是又迎來了第四胎，令全城嘩然。兩人的四仔天樂於今年9月出世，夫妻倆四年抱四，認真厲害。為了賺錢養家，雯雯可謂想盡辦法，其中一招就是進軍YouTube做YouTuber。

雯雯昨日已在她的IG story宣布開YouTube頻道，並率先預告：「第一條片同張生拍Q&A，下一個STORY問你想問嘅問題。」為了吸引網民訂閱，竟與她日夜鬧爆的老公合體同框出鏡。昨晚兩人的首條影片終於面世，片長8分15秒，片中他們一起解答了網民的多個提問。

雯雯開設YouTube頻道做YouTuber。

張致恒在影片一開始就指他們所回答的網民問題，都是由老婆雯雯負責揀選的。第一個問題是問張致恒的性上癮醫好未？他反問雯雯說：「你覺得我醫好未？」雯雯即表示：「我點知呀。」張致恒便說：「你對住我你唔知？」雯雯催促他說：「我真係唔知喎，你答啦，答啦。」張致恒答道：「我都無性上癮又何來要醫呢。」並否認自己曾話過自己有性上癮：「我幾時有講過，新聞標題話我有，我無話過自己有。」張致恒表示是他追求雯雯的，至於為何要偷食，他竟說：「係啦，點解呢？點解要偷食？其實呢，有好多人都有偷食嘅。」並沒有真正回答問題。夫妻倆又坦言銀行戶口長期無錢，甚至只剩兩位數。

張致恒與雯雯首度合體拍片。(youtube截圖)

對於雯雯為何不出去工作，她直言也想去工作，張致恒就指老婆在這4年基本上都是處於懷孕狀態，加上要照顧小朋友，即使有家人幫忙也不能夠幫得那麼多。雯雯又表示每日都有諗離婚，但張致恒就謂：「離婚？諗下好喇。」，雯雯即說：「咁就要睇你喇。」問到可有後悔嫁給張致恒，她坦言：「依家有㗎。( Steven有咩吸引到你？) 當初咁一定係靚仔啦。」其實他們又一些問題都沒有認真回答，但就預告將會有第二條的Q&A影片推出，歡迎網民繼續提問。

兩人的4仔都有出鏡。(影片截圖)

不少網民都有在他們的影片下留言，有網民支持他們，為他們打氣加油，又讚雯雯靚女。可是亦有網民批評兩人表示：「你地認真地答啦，答得一兩句有啲悶呀😅」、「好似無答過問題😅😅」、「咁有偶像包袱唔想答，就唔好答啦，真係好onX，又想紅又唔答」、「都幾無聊，答又答得冇誠意。我本身唔係hater，希望你哋可以自力更生，所以入嚟睇下，點知甘冇誠意。anyway，加油，真心想你哋比啲誠意拎個心出嚟同觀眾交流，唔想比人食花生就唔好夾硬答，做下小朋友或家庭vlog其實已經好好。」

雯雯話日日都有諗離婚。(影片截圖)