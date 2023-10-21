洪嘉豪宣布下年紅館開兩場演唱會　預告騷肌：大家幫手買少少

華納旗下歌手陳蕾及洪嘉豪今日（21日）在九龍灣舉辦生日會，與現場200多位粉絲一同慶祝，而粉絲更悉心準備應援打卡位置，以及頭戴西蘭花造型頭飾。陳蕾及洪嘉豪接受訪問時表示：「因為兩個都係Fans CLUB會長佢哋互相認識，都係佢哋安排，一次過搞會仲開心啲。」至於會唔會送禮物給對方，洪嘉豪表示：「本身我同佢嘅友誼，就係冇呢樣嘢！咁多年都冇乜送過禮物畀對方！」陳蕾則說：「係我哋生日真係唔會互相送生日禮物，就保留返呢個傳統唔好送！」



洪嘉豪預告演唱會騷肌肉，承諾會比上次更健碩。(張祖銘攝）

講到生日正日會點過，洪嘉豪說：「會去食大閘蟹，因為我媽咪好鍾意食大閘蟹，咁以前佢哋細個，就會買啲大閘蟹畀我哋食！同埋又好似唔知我哋發生啲咩事，我大個咗佢又放心啲，又會孝順啲。」他續指今次食大閘蟹，就可以食飯時間比較長一點，在跟家人相聚的時間長一些。而陳蕾表示：「我生日就應該唔喺香港，有時間就去下旅行，如果我同你去旅行就真係古怪，呢件事就唔會有。」

洪嘉豪預告演唱會騷肌肉，承諾會比上次更健碩。(張祖銘攝）

提到兩位明年都會開紅館演唱會，陳蕾則興奮表示：「嚟緊我就會三月三日至三月四日開演唱會，不過今日就宣布加場，多咗一場三月五日。」洪嘉豪說：「我就會係四月中，都係第一次開紅館，所有嘢都未好決定，同埋都係好初步，慢慢開始去籌備！」被問到會開幾多場，他笑說：「現在就暫定兩場，不過都睇反應，所以大家朋友記得幫手買少少飛。」提到演唱會環節會否勁歌熱舞，他表示：「每次演唱會都會勁歌熱舞，今次都唔會令大家失望，會更勁同埋更熱。（會否騷肌肉？）其實每次都有騷，好認真講我覺得上一次瘦得滯，個人就乾得滯，今次唔會俾自己太瘦。」陳蕾則說：「我覺得佢瘦咗太多，覺得佢都操緊嘅！」

二人率先預告明年演唱會日期。(張祖銘攝）

提到嘉賓心水名單方面，洪嘉豪表示：「其實MC因為就成日都合作，所以估到就冇乜驚喜，暫時就未必透露住，其實有佢又係好正路，不過都係唔知！」陳蕾笑說：「其實我同就洪嘉豪好類似嘅，其實經常話嘉賓都有洪嘉豪，講咗就冇乜驚喜！」

陳蕾及洪嘉豪首次合體搞粉絲生日聚會。(張祖銘攝）

講到今日生日會在婚禮場地舉行，感受如何，洪嘉豪表示：「我覺得幾新鮮，平時通常都係開一啲小型騷嘅場，Cafe或者仲有啲都搞晒！」陳蕾繼續說：「今次一望落去就係婚禮場地搞生日會。」洪嘉豪說：「幸好兩邊歌迷會成員都friend，唔介意一齊搞，所以我都覺得幾搞笑，我覺得佢哋有啲故意，嗰啲祝酒儀式，諗咗好多呢啲，仲推咗個蛋糕出嚟。」洪嘉豪被問到會否考慮與陳蕾拍拖，他說：「拍片啦！不如唔好拍拖。」陳蕾則表示：「我都真係幻想唔到。」他們異口同聲表示不會拖手，但會合巹交杯，以及一起切蛋糕！