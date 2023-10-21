李玟媽媽痛斥Bruce多年出軌包小三　爆CoCo離世前離婚申請已獲批

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月初離世，終年48歲。據知李玟的家人為完成其心願，有意將她的骨灰送返武漢安葬。經過連月安排，李玟在今日（21日）於武漢石門峰紀念公園下葬，同時設立對外開放的紀念園和紀念館，以供一眾粉絲緬懷一代天后。今日下午紀念館正式揭幕，並舉行媒體見面會，李玟媽媽及兩位家姐都有出席，李玟媽媽更在會上公開聲討女婿Bruce多年出軌包「小三」，令女兒CoCo非常痛苦，曾多次提出離婚。

令人不捨。（視覺中國）

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李玟同老公Bruce。（視覺中國）

李玟媽媽在記者會上痛斥Bruce：「多年的出軌包小三，多年的出軌婚外情，CoCo非常的苦惱，非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙，把她的婚書（離婚協議書）打回來，第三次那是最近，也許你們想這次會成功了，我都想也許這次會成功了，是的，這次離婚書已經到了上面的法庭，批下來了說等兩周以後來簽字。就在這時，CoCo突然離世了，她永遠的走了，這種白髮人送黑髮人的心痛如刀絞！我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還清楚，那些沒有良心的、沒有心肝的人，他們不斷地傷害我和我的家庭，我還要用我合法的法律權利，趁我還有一口氣，我要保護、保衛我的僅剩下來的三人家庭！謝謝你們聽我講這些話，謝謝！」最後李玟媽媽還起身鞠躬，場面令人心痛！

李玟媽媽在記者會上痛斥Bruce。（IG圖片）