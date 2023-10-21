李玟家姐李思林念悼詞哽咽失聲　讚CoCo如天使：望不再有人傷害你

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月初離世，今日（21日）她的骨灰終於下葬，長眠地定在武漢石門峰紀念公園。李玟家姐李思林在追思會上發表悼詞：「今天我代表家人來悼念CoCo，作為她的姐姐，我不想細數她在事業上有多少輝煌的成就，我只想作為她的姐姐的角度，回憶和她的往事。妹妹1975年出生，她幾個月大的時候我們去了香港，三年級的時候我們去了美國三藩市生活。小的時候因為家境不是特別好，家裏沒什麼玩具，我和妹妹的年齡比較相近，總是一起鬧，一起玩，家裏沒什麼多餘的地方，沒有多餘的床，每晚我們都擠在一起，聞着她的味道進入我的夢鄉，一直到我大學才分開睡，這也是我長大的味道。」

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月初離世，今日（21日）她的骨灰終於下葬，長眠地定在武漢石門峰紀念公園。（視覺中國）

李思林還回顧了CoCo當年出道的經歷，對妹妹讚不絕口：「CoCo一直是一個非常乖巧的小孩，像媽媽一樣樂善好施，像大姐一樣勤奮好學，也像我一樣熱愛唱歌表演，她就是我們家裏的開心果，是我們家庭的掌上明珠。1993年18歲的妹妹回香港探望我的時候，報名參加了歌唱比賽，簽了公司而出道，我和媽媽都把手上的工作停止了，陪伴CoCo，在她身邊保護她。當然我妹妹也非常爭氣，出道短短幾年就取得了驚人的成績，我們開始陪她全世界轉。CoCo是個很勇敢、很有遠見的人，中國人在西方的世界打拼並不容易，但她從不退縮，勇敢地打開這扇門，希望能讓更多中國人能夠在國際的音樂世界立足，這也要多謝媽媽的教育，讓我們從來沒有忘記過自己的根，流着中國人的血。」

李思林同妹妹CoCo一向感情深厚。（Facebook圖片）

李思林愈講情緒愈激動，期間更幾度哽咽失聲：「她始終不忘初心，她從小就一直要讓媽媽和姐姐過上好日子，不要再遭人白眼，她說得到也做得到，她就是我們家的頂梁柱，照顧我們，照顧着這個家，就像天使一般的存在。現在我們的小天使不在了，離開我們了，但我知道我妹妹現在就在天上看着我們，我好想對她說『妹妹你放心，我和大姐一定會好好照顧自己和媽媽，現在我們先讓我們的爸爸去陪你，去保護你，希望以後不會再有人傷害你。你看看這世界有多少愛你的人，我們永遠不會忘記你，我們非常期待與你再相聚的一天，願我們下輩子也和你再做家人！』」現場粉絲亦有為她打氣：「姐姐加油，我們支持你！」

姊妹情深。（IG圖片）