韋史密夫妻珍達娉琦暗示「因孕而婚」　大爆發生性行為後喊咗成晚

美國喜劇演員Chris Rock去年在奧斯卡頒獎禮上拿韋史密夫（Will Smith）妻子脫髮一事開玩笑，其後Will Smith為了護妻於台上怒摑Chris Rock，引起全球嘩然。近日珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）接受NBC電視台專訪時，自爆跟韋史密夫（Will Smith）早在2016年已分居，形容當時「已經累到不想再嘗試在一起」，但同時又承諾兩人永遠不會離婚。



3月27日，美國加州洛杉磯（Los Angeles），奧斯卡頒獎禮上韋史密夫（Will Smith）掌摑基斯洛克（Chris Rock）。（Brian Snyder／路透社）

奧斯卡：2022年3月27日，韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）現身會場。（AP）

珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）推出自傳《Worthy》，曝光了不少兩人之間的感情事，其中一單詳述1997年夏天時（兩人於1997年結婚），她和韋史密夫（Will Smith）發生性行為，直言「受孕的那一秒」就知道自己已經懷孕，文中寫道：「那種感覺就像銀行保險庫中，有一把所看起來像大的圓形方向盤，當你轉動它時，它就會『咖噠』一聲鎖上，這就是我子宮裏的感覺。」

韋史密夫回應珍達娉琦爆料已分居7年：出現情感上盲目

珍達娉琦推出自傳《Worthy》大爆料。（網上圖片）

其後也如珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）所料，她懷孕了。不過珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）就哭了一整夜，還向朋友表示害怕嫁給Will Smith，稱：「某種程度上，婚姻並不適合我。」她也回憶，當時韋史密夫（Will Smith）向她求婚，而她則因為孕吐而留在家中：「Will說不和她結婚就不可能生孩子。」似乎暗示着她是因為懷孕而被迫與韋史密夫（Will Smith）結婚，不過自傳《Worthy》中就沒有明確表示。