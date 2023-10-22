麥明詩再遭媽媽出賣童年照蠟筆小新眉搶鏡　完美演繹女大十八變

十優港姐麥明詩（Louisa）的媽媽麥何小娟是一位教育工作者，現職為兒童發展顧問，她經常在社交網分享一些有關育兒和兒童教育等資訊，講述自己的睇法同大家作交流。日前她就於IG發文，以【孩子壓力大，毛病自然多？】分享了她對培育孩子學習的睇法。

麥明詩與她的爸媽和哥哥。(ig圖片)

麥媽媽表示：「新學期已經展開了一段時間，許多家長跟我分享，他們的孩子開學後似乎情緒變得容易不穩定，感到焦慮等等，有些孩子更抱怨身體不適、肚子痛等，令他們擔心不已。實際上，當今的孩子面臨著越來越大的壓力，這些壓力不只來自學業，還包括社交、家庭以及其他各種因素。如果沒有適當的處理方式，孩子不知道如何應對這些壓力，日後可能會引發各種更嚴重的問題。」並分析了孩子壓力從何來，以及壓力大如何影響學習，提醒家長要幫助孩子學會應對和管理壓力。

麥明詩一家四口。(IG圖片)

麥媽媽還貼了麥明詩童年時在沙灘上的舊照，相中的麥明詩目測大約7、8歲左右，小小年紀已經要戴眼鏡，她一雙又粗又濃密的蠟筆小新眉更是十分搶鏡。小時候的麥明詩明顯不及長大後的漂亮，跟現在對比真是予人一種脫變了的感覺，完美演繹了什麼叫女大十八變。

麥媽媽之前post過Louisa 9歲時的樣子。(麥何小娟fb)

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