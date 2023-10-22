Disney+韓劇︱Rain金荷娜合演《紅天鵝》　《單戀原聲帶2》開播

繼《Moving超異能族》和正在熱播的《惡中之惡》等外，即使又有不少精彩韓劇將於Disney+開播。今天就來為讀者率先介紹4部，除了有南柱赫入伍作《非法正義》外，Rain亦將與「大滿貫影后」金荷娜有合作。



《非法正義》將率先於11月8日開播。

1.《非法正義》：南柱赫、李浚赫

《非法正義》是南柱赫入伍前的暫別作，劇中的他是位警校明星學生，十多年前目睹母親被殺害後造成心理陰影，但犯人卻因法律制度失敗而逍遙法外。於是他決定用畢生精力對抗並報復死不悔改的罪犯，在晚上化身「黑暗英雄」彰顯正義。

琴世祿和魯尚炫接手《單戀原聲帶》第2季。

2.《單戀原聲帶》第2季：琴世祿、魯尚炫

《單戀原聲帶》第2季將由琴世祿和魯尚炫接捧韓韶禧及朴炯植出演，故事講述一對年輕情侶交往六年後分手並再次復合的故事，本季將會以動人的全新故事情節、浪漫樂曲及CP值超高的演員陣容載譽歸來。

李棟旭與金慧峻的組合相當新鮮。

3.《殺人者的購物中心》：李棟旭、金慧峻

李棟旭和金慧峻將合作懸疑動作劇《殺人者的購物中心》，故事講到李棟旭經營着一間可疑的購物中心，並照顧失去父母的侄女金慧峻長大成人。可是叔叔離世後，她揭開了購物中心的真實面貌，並揭開一系列神秘殺人事件背後的真相。

Rain和金荷娜將上演一場浪漫愛情故事。

4.《紅天鵝》：Rain、金荷娜

《紅天鵝》劇情講到金荷娜飾演出生於貧困家庭世界知名的高爾夫球手「吳圓秀」，她成了生活努力成為世界知名的高爾夫球手並吸引了集團繼任人「金容國」（鄭糠雲飾）。可是她婚後發現老公出軌，一直忍受了十多年。直至有次金荷娜以親善大使身份在馬尼拉出席活動時不幸遇上槍戰，身職保鑣「徐道允」（Rain飾）將她英勇救出，她漸漸對Rain產生感情並開始正視婚姻的問題，但卻不知道Rain隱藏的真正動機。