姜濤情迷台灣女神林思廷　相隔兩地都阻唔住見面半年見4次

MIRROR成員姜濤稱自己是「A0」，即使已經入行五年傳過不少緋聞，雖然他多次公開談及自己喜歡的女生類型，但他仍然向外聲稱單身未拍過拖。姜濤昨日（22 日）突然在社交平台發文自爆戀情：「不想隱瞞了，沒錯我有女朋友了，謝謝大家的祝福！」之後他就公開「女友」的照片，原來他的新女友是位小女孩。

其實姜濤之前已經多次箕女藝人傳出緋聞，先是台灣女神林思廷（Tammy），之後就是黃曦誼（Candy）及髮型師Lydia Yung，姜濤早前已經否認過這幾段緋聞，但原來有一位是「真女友」。今日（23日）有報道指姜濤的女友其實是林思廷，他們3年前已經傳出緋聞， 3年前他們曾合作過電視劇《超感應學園》及ＭＶ《愛情簽證申請》而擦出愛火花。

經過幾年的曖昧後，今年他們終於踏出第一步，今年4、9及10月姜濤曾多次到台灣「工作」，有指今次姜濤到台灣準備「13胎」，MV的主角亦是林思廷。據悉，林思廷曾上載自己在姜濤MV拍攝場地的照片而「洩蜜」，加上今次MV拍攝也有姜糖參與，姜糖大爆二人在MV內有不少親吻場面。姜濤與林思廷不論場內場外都表現親暱，令到不少姜糖看在眼內，亦有指不少姜糖因此而「脫粉」，而大爆：「姜濤要喺台灣留多一晚，嗰晚仲佢好夜先返酒店房。」姜濤當日的行程，不少網民都猜是去蜜會女友。

《超感應學園》劇照

（《超感應學園》劇照）

令二人「洩蜜」的其實是他們的眼鏡，有指姜濤日前返港所戴的眼鏡與林思廷日前在社交平台上載的照片所戴的眼鏡相近，疑似「借鏡傳情」。林思廷更發文疑曬恩愛：「2023過了一半，秋天的浪漫是與喜歡的人一起工作，享受破曉的陽光，再努力的流汗。下次見面也許又過了一個季節，感謝生命的際遇讓我們在時光的沙漏裏都長成了很棒的大人。」

令二人「洩蜜」的其實是他們的眼鏡。(ig@tammylinnn)

除了有傳姜濤到台灣是為了蜜會林思廷外，也有指林思廷早前於姜濤舉行個人演唱會期間曾到港，疑是來港支持男友。即使二人分隔兩地，都找不同的機會來見到解相思之苦。