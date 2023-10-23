Ren崔珉起搖滾Look現身曬背肌　二度訪港激讚香港場氣氛好

韓國男團NU'EST前成員崔珉起Ren昨晚（22日）在香港舉行演唱會《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》，此行已是他今年內第二次在港開騷。這次他一改形象以搖滾形象現身，大曬背肌派福利，又即場重唱2月見面會時唱過的《明年今日》。



崔珉起一改形象以搖滾形象現身。（陳順禎攝）

崔珉起開場即帶來《Imagine More》和《PARADISE》兩首歌，配合Live Band炒熱現場氣氛。他表示8個月後再來到香港，很開心可以再見到大家。他分享昨晚在酒店欣賞了幻彩詠香江，但是也不及香港粉絲美麗。有粉絲整蠱他，稱昨晚沒有激光表演，但崔珉起堅持有看到，爭拗一輪後他豪爽講到：「有就有，冇就冇喇！」場面搞笑。

崔珉起被要求曬背肌，他有求必應。（陳順禎攝）

Ren除了唱出《Lullaby (11:03)》等歌曲，以及重現選秀節目《Produce 101》第二季中的《Pretty Girl》外，亦跳了多首NU'EST的經典歌，相信對粉絲來說回憶滿滿。Ren大讚今天香港場氣氛非常好，能讓他帶走很多愛和力量，大感幸福的他更表示想快點再來港與大家見面。

Ren不時與台下粉絲互動，氣氛非常好。（陳順禎攝）

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