章子怡汪峰離婚｜一文睇清由戀愛到離婚時間線　曾經過得很甜蜜

國際影星章子怡與內地搖滾歌手汪峰今日（23日）傳出離婚消息，並指二人已經分配好子女的撫養權，消息一出已經震撼整個娛樂圈，新聞亦立即登上熱搜。而汪峰及章子怡最後亦有發聯合聲明回應事件，證實8年情正式終結。章子怡與汪峰的離婚，有網民猜測他們結婚後事業上都不太順利，所以二人萌生離婚的念頭，但其實二人在傳出離婚消息前，曾經也是過得很甜蜜。

章子怡與汪峰今日傳出離婚的消息。（章子怡微博）

汪峰的聲明。（微博圖片）

今日網上亦流傳章子怡與汪峰的認識到分開的時間線，2013年5月9日，汪峰向章子怡告白，同年11月10日汪峰在演唱會現場公開與章子怡戀愛。一年多後的2015年2月7日，當年36歲的章子怡舉辦生日宴，而汪峰就在章子怡生日時成功向她求婚，同年5月10日，章子怡與汪峰正式注册結婚，成為夫妻。

汪峰就在章子怡生日時成功向她求婚。（視覺中國）

2015年12月29日，章子怡於美國誕下女兒便暫時淡出影壇，2017年8月17日，當時汪峰推出個人紀錄片《存在》，他在片中紀錄了他與章子怡之間的「愛情故事」。2019年10月28日，章子怡現身東京國際電影節，並宣布懷有第二胎，2020年1月1日，章子怡於美國誕下兒子。

章子怡當年於美國誕下女兒便暫時淡出影壇。 (汪峰微博)

章子怡汪峰一家。(微博圖片)

但在2021年12月20日，汪峰與章子怡退出了共同投資的公司，直至今早，內地突然傳出汪峰章子怡已經離婚的消息，其後，內媒曾致電汪峰求證事件，但沒人接聽。下午，汪峰與章子怡便發出聯合聲明證實離婚消息。