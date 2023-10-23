章子怡汪峰離婚｜汪峰的3女1子同父唔同命　二女汪璟怡關係最疏離

章子怡與汪峰的離婚消息今日（23日）突然爆出，消息震撼整個娛樂圈，新聞亦立即登上熱搜。汪峰及章子怡亦有發聯合聲明回應事件，證實二人真的分開，並共同撫養子女，8年情正式告一段落。章子怡與汪峰2015年結婚，婚後誕下女兒「醒醒」，2020年再誕下兒子，生活一直幸福美滿。

章子怡與汪峰突然爆出離婚消息。（章子怡微博）

其實汪峰與章子怡結婚前曾擁有過兩段婚姻及女兒，分別是齊丹及康作如，而兩個女兒並分別是與前女友葛薈婕誕下的大女兒汪曼熙（小蘋果）及康作如誕下的二女兒汪璟怡。小蘋果是與汪峰媽媽同住直至汪媽媽離世才跟回汪峰，而汪璟怡從小跟着康作如長大。汪峰與章子怡結婚則誕下三女兒醒醒及小兒子，三個女兒與兒子雖然有同一個父親，但都有着不同的命運。

汪峰與前女友葛薈婕誕下的大女兒汪曼熙（小蘋果）。（章子怡微博）

汪峰曾在內地的旁談節目中提及自己的兒女，小蘋果跟着汪峰與章子怡生活，雖然小蘋果不是章子怡的親生女兒，但她仍然把小蘋果視如己出，二人亦相處得十分融洽。「繼母」一角，章子怡做得十分好，對小蘋果照顧有加，即使小蘋果生母葛薈婕不停炮轟她，但她仍然把這個角色做得很好。

小蘋果跟着汪峰與章子怡生活，雖然小蘋果不是章子怡的親生女兒，但她仍然把小蘋果視如己出。（微博：＠汪峰）

「繼母」一角，章子怡做得十分好，對小蘋果照顧有加。（weibo@章子怡）

而汪峰與章子怡所生的一對子女，從小已經生活有一個完整的家庭中，一家四口加上性格溫柔的小蘋果成一家五口，樂也融融，小蘋果亦很疼愛醒醒與弟弟。

章子怡曬出一家五口合照，打破離婚傳言。（章子怡微博）

至於汪峰的二女兒汪璟怡跟着生母康作如生活，汪峰也只有在有空的時候才會去見她，汪峰與她的關係並沒有與小蘋果或醒醒般親近，但由於汪峰對她有愧疚，所以對她很好。