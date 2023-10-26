邵美琪迎接入行40周年搞見面會　羅嘉良拍片祝福：其實你真係好正

現年58歲的邵美琪（Maggie）近年減產，甚少出席公開活動，但她亦不愁寂寞，不時與圈中好友聚會，每次露面都驚艷眾人。邵美琪在1984年參加無綫（TVB）第二期藝員訓練班踏入演藝界，為了迎接她入行40周年，日前特別舉行見面會與一班Fans相聚，邵美琪的影迷會更在微博曬出多張聚會照，並寫道：「Have a date with Maggie Shiu，這是一個你愛的偶像，她愛你比你愛她還要多的故事，微博十八宮格也放不盡她的美好。」

迎接入行40周年。（微博@邵美琪美麗琪跡影迷會）

當日邵美琪身穿白色恤衫襯淺色牛仔褲，再戴上粗邊黑框眼鏡，一身打扮簡單又不失氣質。（微博@邵美琪美麗琪跡影迷會）

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相中所見，當日邵美琪身穿白色恤衫襯淺色牛仔褲，再戴上粗邊黑框眼鏡，一身打扮簡單又不失氣質，現場以氣球同鮮花佈置，背景板寫上：「MAGGIE SHIU FABULOUS 40」，一班粉絲更準備了一個兩層高蛋糕，相當有心思。見到有這麼多粉絲到場支持，邵美琪既開心又感動，期間有一位忠實Fans大讚邵美琪好錫粉絲，即使自己不太喜歡搞活動，但為了一班粉絲仍願意出席見面會，這位Fans更講到眼濕濕落淚，而邵美琪亦主動攬實對方，相當貼心。

Fans更講到眼濕濕落淚。（影片截圖）

而邵美琪亦主動攬實對方，相當貼心。（影片截圖）

除了有一班Fans支持之外，邵美琪的圈中好友都有特別錄製影片送上祝福，包括溫兆倫、曹永廉、杜琪峯、黃日華、任達華、林保怡、張兆輝等等，令邵美琪又驚又喜！當中羅嘉良憶述當年與邵美琪合作的點滴，大讚對方非常敬業：「其實你真係好正，你係一個非常之實力派嘅演員。」最後更講道：「其實我覺得TVB欠你一個視后！」可見她不但演技備受肯定，圈中人緣亦十分好！

溫兆倫錄製影片送上祝福。（小紅書圖片）

羅嘉良憶述當年與邵美琪合作的點滴，大讚對方非常敬業，最後更講道：「其實我覺得TVB欠你一個視后！」（微博圖片）