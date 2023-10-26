戀講嘢｜20歲Hanna刻意影裸照激嬲前度　大尺度照片節目首曝光

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，日前（24日）一集請來嘉賓，現年20歲的職業攝影師Hanna分享過去分手後，自己曾經做過的比較偏激的行為，當中包括影裸照同因剃頭被伴侶狠飛。她坦言：「每次拍拖佢哋都會有控制慾，分咗手之後想做返自己，宣示主權。」

ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》昨日（24日）一集請來嘉賓，現年20歲的職業攝影師Hanna。（節目截圖）

Hanna自認屬於藝術品

193向她提問「你覺唔覺得自己係一個好反叛嘅人」，她則搞笑回答：「我會形容自己係藝術品，你可以欣賞我，但係唔可以擁有我。」她續指人類是獨立個體，即使是家人也不能擁有她。

Hanna形容自己係藝術品。（節目截圖）

Hanna自爆曾經分手後做過激烈行為

講到今次節目主題「分咗手之後做咗好激烈嘅事情」，她大方分享：「第一次係影裸照，第二單嘢就係剃平頭！」至於分手後影裸照的最主要原因，她坦言：「我覺得佢有呃咗我嘅地方，佢一開始同我講，我好欣賞你呢種骨感美嘅身材，因為我一直都唔鍾意自己太暴露，後來佢自己承認揀到都是比較肉地，仲話我比較適合『山本耀司風格』，就全黑，完全蓋住晒全個身。」不過這一番言論卻令她起了疑心「是否故意把我餵肥」，她表示：「嗰陣時最重係66公斤，以我嘅身高係173cm！」

Hanna前度話佢比較適合「山本耀司風格」。（節目截圖）

Hanna不滿前度形容脂肪低等於性慾低

提到這是否所謂的幸福肥，她堅決否認：「因為我本身好難肥，我要比正常人肥多幾倍先可以肥到，佢訂咗餐廳話好難先訂，啲菜式好好食，陪我一齊，我反而覺得呢一樣嘢係愛嘅表現，所以唔識拒絕！」她繼續憶述當時分手的情景，並表示：「佢send咗篇新聞俾我，講話係啲醫療專家講原來體脂低嘅人性慾都會低啲，又話你係咪體脂低所以性慾低！」她直指當時的伴侶太過專權，所以決定與他分手。她說：「我沖涼嗰陣時唔夠膽開燈，因為我唔想見到我嘅身體！」

Hanna直指當時的伴侶太過專權，所以決定與他分手。（節目截圖）

Hanna自揭同前度分手影裸照原因

此外提到分手後第一時間選擇影裸照的主要原因，她直言：「佢好討厭我瘦嘅新嘅身形，我偏偏就係最瘦嘅身形拍低，分咗手之後就跌番去50公斤（大概兩個月減咗十幾）我冇特登減，本身嘅生活模式就係唔食嘢。」她指前度以前都會要求她着超級多衣服遮住自己的身體，故此她笑稱：「我偏偏完全唔着衫去影咗呢輯相，我係瘦呀！仲要偏偏唔着衫，我有上載喺私人社交帳戶，係第一次裸照。」貼文一出，前度男友馬上留言：「你好，Hana，你最近好嗎？」之後我的朋友幫忙我留意前男友反擊，並表示：「佢同你分咗手之後好好，體脂低，但有性慾！」

Hanna大尺度照片節目首曝光。（節目截圖）

Hanna分享剃頭經歷

除了這一個前男朋友，她還大方分享另一段感情。她憶述當時決定要去剃頭的經歷，而當時跟男朋友的對話是：「我睇到一張相覺得個女主角幾好睇，決定要去剃頭，佢話去邊度剃啊！覺得正正常常咪幾好囉！」因為這一個原因男朋友就選擇與她分手。她坦言後來對方有要求復合，不過仍然堅拒再一起！