五月天鼓手冠佑女兒17歲拍MV 　仙氣令人驚艷可以直接原地出道

五月天鼓手冠佑和前台灣女藝人王行芝婚後育有兩個女兒，大女小玫瑰（劉芯妤，Roselyn）今年己經17 歲，長得婷婷玉立。最近小玫瑰為慶祝自己的17歲生日，在社交網站上載了一個MV，很多人看完後都說小玫瑰可以出道做歌手了。

五月天的歌迷可以說是看著小瑰大的。（網上圖片）

很多小玫瑰的粉絲在10月20日見到她在網上發佈MV《So Far Away》，整個MV製作認真，絶不是業餘作品，再看看製作班底，作曲是冠佑，填詞和主唱就是小玫瑰，父女合作的歌真的是一份很有意義的生日物。

很多人讚小玫瑰是個清麗脫俗的氣質美女。（網上圖片）

這個MV的拍攝地點就是小玫瑰就讀的學校，她與同學一起演出，用來記錄她的校園生活。說到生日，小玫瑰說很感謝父母對她的支持，說希望自己有一天也可以有能力幫助更多人。

很多同學來幫小玫瑰拍MV。（網上圖片）

小玫瑰很小就因爸爸的關係，跟著五月天到處巡迴演出，可能因此對音樂和唱歌有興趣，在學校也有和同學組成樂隊演出。很多人看過小玫瑰的MV後大讚她生得清麗脫俗，很有仙氣，加上歌聲甜美，不少人都叫她快快出道，並提議她可以先擔任11月五月天上海演唱會的嘉賓。

很多人提議小玫瑰簽給五月天成為相音樂的歌手。（網上圖片）

不過聽聞身為父親的冠佑就希望小玫瑰暫時以學業為重，不想她太快成為全職歌手 ，但他也不阻止女兒發展音樂興趣，所以便幫小玫瑰拍攝了這個送給自己17歲生日的MV。

小玫瑰本身已有不少粉絲。（網上圖片）

很陽光的小玫瑰。（網上圖片）

不知小玫瑰本人是否想做歌手。（網上圖片）

小玫瑰的歌聲得到很多好評。（網上圖片）