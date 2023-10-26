李善均G-Dragon毒品源頭來自醫生　兩人均栽在江南酒店29歲女之手

近日又有韓星捲入涉毒醜聞，《上流寄生族》男星李善均，以及男團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），先後因涉嫌吸毒遭警方立案調查。警方為了確認李善均和G-Dragon吸食的毒品種類和吸食次數等，將對他們進行驗尿。據悉，兩人除了是被同一位酒店室長供出疑涉毒之外，警方更查出他們的毒品源頭都是某位醫生。

據綜合韓媒報導，當地警方的毒品犯罪調查科今（26日）表示，一名醫生A男涉嫌免費提供毒品給李善均和G-Dragon，已依涉嫌違反毒品管制條例，對該醫生立案。不過警方就認為除了該名醫生A男之外，相信還有其他源頭提供毒品，目前正在擴大調查範圍。

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另外，有報道指李善均與G-Dragon是兩個不同的案件，但是兩人跟首爾江南酒店一名29歲室長B女都有關聯。據消息指，警方發現李善均今年初開始，涉嫌在B女位於首爾的家中，以及江南酒店內多次與對方，連同酒店另一員工C女一起吸食大麻，甚至還有吸食其他毒品的嫌疑。警方已將3人立案調查。B女上周末被羈押，她涉嫌恐嚇李善均，到手3.5億韓元（約219萬元港幣）。