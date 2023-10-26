韓媒指G-Dragon出現吸毒後遺症　身體扭動口齒不清片段在韓瘋傳

BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）昨日（25日）被仁川警察廳正式以涉嫌違反毒品管理法對G-Dragon立案調查，警方表示案件正在調查的案件，不能公開具體內容，消息震驚大批網民。有消息指G-Dragon並不是首次接觸毒品，他早在2011年5月就有在日本夜店吸食大麻的前科，當時他表示誤吸，警方念在他是初犯，因此緩起訴處分。如今再涉毒，韓國網民就翻炒他過往的「詭異行徑」，指G-Dragon無法定點站立、不斷動來動去，相關影片在韓瘋傳。

G-Dragon（權志龍）昨日（25日）被仁川警察廳正式以涉嫌違反毒品管理法對G-Dragon立案調查。（IG圖片）

韓媒《JTBC News》就G-Dragon的「詭異行徑」特別剪輯了合集片段，並指他自5月起，他出現在機場時走路搖搖晃晃，不時扭動身體，就連在時尚活動時，起初也無法好好站立。另外，有網民上載了G-Dragon今年在美國出席時裝周的私下畫面，他以90度的角度左、右折著脖子走進店裡，種種行為都被韓媒認為看起來像是因吸食過多毒品，腦內分泌多巴胺因此無法控制身體的狀態。

另外，有指G-Dragon近兩年接受訪問時的語調及字句似乎有點口齒不清，與過往的分別極大。不過有粉絲都為偶像護航，指G-Dragon過去都多次被拍得扭動身體，感覺是在拉筋或者是習慣動作，而且走路都沒有腳步浮浮，所以不認為G-Dragon是有吸毒後遺症。