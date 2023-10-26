馮允謙新歌《給你幸福 所以幸福》　蔡穎恩低胸戴200萬首飾演新娘

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）推出新歌《給你幸福 所以幸福》，與JNY共同作曲，黃偉文填詞。MV邀得同門的蔡穎恩（Evelyn）和林皓霆（Charles）客串演出，他們戴上價值二百多萬的卡地亞珠寶首飾進行拍攝，Jay看後不禁高呼：「好閃呀！」而MV的另一彩蛋就是麥明詩驚喜現身，她更表示將第一次獻給了Jay。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）推出新歌《給你幸福 所以幸福》。（資料照片）

MV邀得同門的蔡穎恩（Evelyn）和林皓霆（Charles）客串演出。（資料照片）

馮允謙MV中飾演一位婚禮歌手

新歌《給你幸福 所以幸福》是一首Sweet爆情歌，講述找到對的人時的幸福甜蜜。Jay說：「當搵到一個肯同你度過今世嘅另一半時，係一件好幸福嘅事，因為可以互相照顧、鼓勵同倚靠對方。」Jay在MV中飾演一位婚禮歌手，穿上西裝自彈自唱的他官仔骨骨出場，還邀請了好兄弟兼音樂朋友組成樂隊作現場演出。他特意感謝好友們的付出：「阿一好好，佢預備咗呢首歌嘅樂譜，執晒成首歌特登去彈，花咗好多努力同心機。」

馮允謙還邀請了好兄弟兼音樂朋友組成樂隊作現場演出。（資料照片）

蔡穎恩飾演新娘穿起婚紗

MV還邀得同門的Evelyn客串演出，飾演新娘的她穿起婚紗，更戴上二百多萬的卡地亞首飾在教堂進行拍攝。Jay看後高呼：「好閃，好靚呀！」Evelyn笑言：「你踩到條裙都唔緊要，最緊要唔好整跌啲戒指。」期間，Evelyn還教導Jay揭頭紗，不過Jay就表現怕醜不敢直視對方。Evelyn說：「雖然佢平時喺MV好有型，但係其實佢好怕醜。」Jay表示：「我通常要拍到最後一個Shot，先開始習慣同MV女主角近距離接觸。因為我會好尷尬，導演有時都會問『Jay，你可唔可以自然少少？』」今次是繼2014年的音樂劇場《Musilove世人樂章》後，二人再度合作，相隔多年，Evelyn大讚Jay脫胎換骨：「而家嘅佢成熟又穩重，同埋靚仔咗。」

Evelyn客串演出飾演新娘的她穿起婚紗。（資料照片）

麥明詩驚喜現身MV

MV的另一彩蛋就是麥明詩（Louisa）驚喜現身，飾演與Jay同甘共苦的女朋友。Louisa直言很開心能與Jay合作，她說：「今次係我第一次拍MV，我嘅第一次畀咗你，希望你拍得開心。」Jay解釋邀請對方參演的原因：「答案好簡單，有邊個唔想邀請麥明詩拍MV？我好幸運邀請到你，你係一個好真誠、好Sweet嘅女仔，好啱MV嘅角色。」Louisa在MV中看着自彈自唱的Jay，不消兩分鐘便感動得淚流滿面。她坦言：「你唱嘅歌詞好觸動到我，有一句係『完美的結尾曲』。有個男人願意俾我做佢嘅結尾曲，真係好感動，如果我有呢一日就好啦。」Jay回應：「有好多好好嘅男人，你要相信，你會搵到一個好㗎。」

MV的另一彩蛋就是麥明詩（Louisa）驚喜現身。（資料照片）