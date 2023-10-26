哈囉喂最靚仔喪屍大起底正職舞蹈員　偶像級顏值引迷妹排隊追星

近日海洋公園哈囉喂正舉行當中，園內有一班化晒妝的「嘩鬼演員」扮鬼四圍嚇人，海洋公園早前在IG放出一條短片，內有不同嘩鬼，其中第一隻喪屍就因為吸睛外貌，獲網民洗版讚靚仔求IG，不少人表示想入場見他一面！而這位靚仔喪屍旋即被起底，他的真身原來是位舞蹈員，近來就先後與MIRROR的姜濤、柳應廷，以及MC張天賦合作！

Win Win入行前都在海洋公園扮過鬼，今次她也有入去找朋友Edwin。（IG@__on.i）

短片中，由於這位靚仔喪屍是第一位出場，向鏡頭單眼又畀心，網民紛紛留言：「第一個好靚仔！」、「點解依家OP啲鬼咁靚仔？」除了香港人之外，就連日、韓網民都留言讚他，並說他酷似韓團SEVENTEEN的JUN！留言中除了驚歎他的偶像級神顏外，亦有很多人問他的IG，結果令這位喪屍人氣急升兼被大起底，原來他本身是位舞蹈員，名叫Edwin。

Edwin今年的哈囉喂造型。

主題樂園內，很多人排隊與Edwin合照！（IG@edwin_lcy）

喪屍反被遊客包圍，情況罕見！（IG@edwin_lcy）

按圖睇他的扮鬼造型：

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Edwin早於多年前已經在主題樂園扮鬼，試過多款不同造型，包括紙紮公仔、小丑等等，不過因疫情而暫停了幾年，今年終於「復出」做喪屍！他舞台經驗豐富，早年擔任過鄭秀文演唱會Dancer，近年則與林家謙、衛蘭、洪嘉豪、MC張天賦、MIRROR的姜濤、柳應廷（Jer）等合作，更自爆是「柳柳粉」！雖然一般在舞台上的妝容都比較誇張重手，但卸下濃妝的Edwin一樣靚仔，型格、文青風格都Carry到。

與姜濤同台！（IG@edwin_lcy）

Edwin能與自己欣賞的阿Jer合作！（IG@edwin_lcy）

按圖睇Edwin曾與哪些歌手合作過：

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按圖睇Edwin的私服造型：