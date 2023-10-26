Gin Lee狂收不雅片視頻　狂徒傳私訊性騷擾：講一啲好恐怖嘅說話

歌手關智斌（kenny）、李幸倪（Gin Lee)今（26日）盛裝打扮出席香港文華東方酒店60周年慶祝活動，俊男美女組合現身，特別吸睛。

Gin lee 、Kenny俊男美女組合現身。（葉志明攝）

而在接受訪問的時候，提到粉絲群遭到他人入侵，上貼一些不雅視頻，對此Gin Lee就表示：「其實發現咗一段時間，我相信係一班人不停send一啲不雅嘅視頻，話個女主角係我，成日都要刪除啦。」她又續說現在這一些狂徒更有進一步發展，相當恐怖：「依家發展到佢哋不停私訊，又講一啲好恐怖嘅說話。（屋企人會唔會好擔心？）其實都有嘅，大家聽到都會覺得好嬲，依家其中一個解決方法，想盡快成立自己fans club，將呢個chat group 搬入去fans club 裏面一個app，需要用呢個公開嘅平台。」在旁的Kenny笑言可做她的保鑣，直言自己有健身習慣，相信問題不大。

Gin lee表示狂徒會傳私訊。（葉志明攝）

另外，問到在內地參加真人騷《披荊斬棘》節目辛不辛苦，Kenny就表示：「其實都真係幾攰，試過最長一次30幾個鐘，不過都覺得幾開心，真係挑戰咗好多嘢，以為平時自己做唔到嘅嘢，真係迫到你嘅小宇宙出嚟，（好似會跳鋼管舞？）係呀！（有冇磨到甩皮？）有，周身損晒，（有冇信心組團出道？）有信心，不過我覺得最大得着就係識到好多朋友。」

Kenny 表示參加真人騷節目辛苦。（葉志明攝）