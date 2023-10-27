黃泆潼轉型DJ 17年曾因外表遇偏見　撰文指電視圈生涯係黑歷史

黃泆潼早年參加港姐入行，加入TVB，不過她自06年左右開始轉型為DJ，更逐漸走向國際。昨日（26日）她就突然有感而發，回顧做DJ的17周年，直認這是她做得最長、最喜歡的職業，讓她找到自己，又講到如何改變其他人對自己的偏見，希望影響到更多人。而其中一句更提到：「我總算做到令自己驕傲的事，改寫了之前在電視電影圈的黑歷史。」



黃泆潼現時已是知名DJ。（Instagram：missyellow）

現年45歲的黃泆潼，16歲已展開了模特兒生涯，21歲參加《1999年度香港小姐競選》，雖然冇名次但都獲得了加入TVB的入場券。黃泆潼的演員生涯多做一些性感女郎、情婦或八婆角色，有時都頗為巴渣潑辣。由於她的身材相當驕人，因此不時以火辣裝束登場，偶然亦會現身《獎門人》系列；此外，她亦曾客串電影，但戲份不多。

黃泆潼以往經常做一些不太討好的角色，如情婦、巴渣八婆。（電視截圖）

黃泆潼以往也是《獎門人》常客，曾有傳聞指其父親是曾志偉好友。（電視截圖）

09她與TVB完約後，以「DJ MISS YELLOW」之名全力發展DJ打碟事業，早已衝出香港，去到台灣、上海、泰國、歐洲等地表演，16年已被冠以「亞洲最HOT人氣女DJ」稱號，為多個國際知名品牌做駐場DJ，月前才剛獲邀為Louis Vuitton（LV）打碟，實力備受肯定！

月前，黃泆潼剛為LV打碟。（Instagram：missyellow）

昨日，黃泆潼就在社交平台貼上多年來打碟的海報，最早是07年，並且撰長文記載自己轉型DJ 17年的感受，她很喜歡這個行業，又說自己如何由試玩的心態，逐漸認真地去研究各種音樂種類、到外地體驗party文化等。身為女性的全職獨立音樂人，她遇上不少難關和挑戰，又說：「在夜場必須要學習保護自己的身體，區分好人壞人，識看風頭火勢；受委屈的時候，沒有人會為你出頭，但要相信總有一天自己會站在一個更好的位置。」

黃泆潼分享07年在蘭桂坊Club Magazine做DJ的海報，當時她仍是TVB藝員。（Instagram：missyellow）

DJ MISS YELLOW曾參與Clockenflap演出。（Instagram：missyellow）

不過她慶幸做DJ是自己顧自己的行業，覺得沒有老闆反而是一種祝福，因不用面對太多人事，每次只需要專心做好表演，保持良好的專業信譽就夠，更透露自己即使試過斷腳都堅持不「射波」。而作為女DJ她亦曾遇上偏見，她說：「尤其是在早期，地下音樂群會以為我只靠外表而不是實力。但是，我很高興透過表演改變了這種看法，其實可以兩者兼備。希望我們的努力對女DJ成就了更正面的見解。」

黃泆潼直言，女性在夜場工作更要學懂保護自己，也別期望有人會為自己出頭。（Instagram：missyellow）

黃泆潼坦言看到奇蹟發生在自己身上，自己能走訪各大城市的派對、音樂節、品牌活動，對她而言全是神蹟，因此她特別紀念入行第17年，表示：「10+7= 上帝完美的勝利：頭10年是技術、音樂知識和經驗上的操練；之後的7年是履行使命。如果我曾經在你生命中留下正面的迴響，我的任務便成功了。今天，2023年10月26日，整整17年，我總算做到令自己驕傲的事，改寫了之前在電視電影圈的黑歷史。感激在一路上一直支持我的你們🫶🏼🫶🏼」

黃泆潼在文末提到：「整整17年，我總算做到令自己驕傲的事，改寫了之前在電視電影圈的黑歷史。」（Instagram：missyellow）