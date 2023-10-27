岩布仙尼11月訪港重現亞視台慶經典　與前AKB48冼迪琦玩掟壽桃包

永恆的亞視多年來陪住港人成長，最經典一幕必定要數到2004年台慶，同日生日的意大利傳奇球星岩布仙尼（Massimo Ambrosini）齊唱生日歌一幕。相隔近20年經典竟有機會重演，岩布仙尼宣布11月訪港，更講明會玩掟壽桃包﹗



2004年亞視台慶呢幕，令岩布仙尼成為港人集體回憶。

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼，2004年在亞視台慶晚宴上，獲主持朱慧珊邀請高歌生日歌，他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」的短片，至今仍是網友無限Loop的首選，令他穩坐首席「Happy Birthday KOL」的寶座，而識玩的他近年生日均在社交網留言或hashtag經典金句「Happy Birthday To Me」，自抽功力深得一眾網友歡心，絕對是老少咸宜的一代球星。

岩布仙尼11月旋風訪港，聯同童星出身的前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），齊齊熱唱「Happy Birthday」生日歌，以及切巨型壽桃包為「包點先生」賀壽。屆時，二人更會大玩掟壽桃包遊戲，與眾同樂之餘，同時勾起一眾港人的集體回憶！岩布仙尼不但在社交平台拍片出post預告再度襲港，更為了再度訪港而二話不說推Job。他說：「雖然因為檔期問題，我只能留港短短15小時，朝早抵港，夜晚便要走了，但已經足夠令我開心，很期待再次跟香港的球迷見面。二來我很想念香港的美食，尤其是中式點心，簡直是我的最愛，加上麻辣口味就如踢波一樣刺激。」

意大利球星岩布仙尼將旋風訪港15小時。

至於前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員，現年24歲的冼迪琦，目前在台灣發展的她，是次「衣錦還鄉」回港出席活動，近距離接觸一眾Fans，更有機會與岩布仙尼同場，難怪心情興奮！小迪說：「小時候爸爸有看岩布仙尼踢波，而且《律政新人王II》的養父馬國明亦出名是球迷，自小耳濡目染也喜歡足球，今次能夠跟岩布仙尼同場，與有榮焉，期待與他一齊唱『Happy Birthday 』生日歌呢！」