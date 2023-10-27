陳奕迅演唱會唱新歌 形容是梁朝偉去睇My Little Airport

陳奕迅（Eason）病後重啟澳門演唱會，昨晚（10月26日）開始一連四天於澳門威尼斯人金光綜館繼續其《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》，當大家以為他病未完全痊癒會影響水準，他卻發揮極限潛能，唱到觀眾嘆為觀止，掌聲雷動， 狂叫:「好正呀Eason！」

Eason發揮極限潛能

昨晚演唱會從第二個環節開始，現場觀眾都已經跟著Eason一起唱，到《今日》一曲更是全場亮起手機燈大大聲合唱，讓Eason感動得落下淚來，要不停用手抹淚，需要冷靜情緒後再繼續演出。為了答謝觀眾的熱情支持，Eason於Talk 位時笑言:「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們！」令觀眾欣喜若狂。

Eason被歌迷熱情感動。

安歌時，Eason也沒有食言，向觀眾宣佈最新專輯《CHIN UP!》將於10月27日午夜正式推出，所以他為大家送上小禮物，全球首唱當時還沒推出的新歌〈社交恐懼癌〉，「你們是全球第一人聽到這首歌的Live，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有八首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱Live一定會有少少瑕疵....」觀眾歡呼拍掌以示讚許，接著他又跟全場大合唱〈單車〉、〈十年〉及〈明年今日〉。

Eason首唱新歌〈社交恐懼癌〉。

演出過後， Eason坦言演出前很大，擔心自己感染的鼻病毒未完全康復，影響水準，明知而觀眾為他改期，舟車勞頓再到澳門，更加有不可失準「唔衰得」的心態，Eason說：「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。」

剛剛病好的Eason演出超水準。

「唱新歌《社交恐懼癌》時我控制不了，鼻水直流面上，不知大家見不見到。哈哈。今晚我可以說是仿效了林憶蓮的唱法，用陰力來唱，原來當人遇到很大障礙，就會自動激發潛能，總有辦法出來。我用了我從來沒用過的某部份功能唱歌，發現用陰力唱原來也可以令歌曲更感動，今晚我唱到自己也感動到自己，相信觀眾會有更大感覺。」

平時很少在台上喊的Eason 都忍不住喊。

現場所見，不單Eason感動落淚，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己是因病便比較脆弱，唱到『今日事情如不順，今日問題仍不盡…』就更是觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到淚如雨下。今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演，最好的演出。其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

台下觀也跟著Eason一起笑一起喊。

說到他首唱新歌《社交恐懼癌》，一升台已經整個人入晒戲，像有社恐一樣，讓人毛骨悚然，Eason笑道︰「對呀，我完全投入了首歌內，很入戲，哈哈。」而網上歌迷就即時評論，讚嘆世上終於有一首代表到MBTI（16型人格）中的「I」（內向）型人的主題曲。

Eason 好明顥是個「E」人。

Eason表示，「歌迷真的很厲害，這首歌當然是「I」型人主題曲，因為寫歌的林家謙明顯是「I」，而寫詞的李榮浩也是「I」，而主唱的我是「E」（外向）型，因為年長了，已經開始由「E」偏了一些去「I」。」

Eason說自己慢慢有點「I」。

「如要形容這首歌最好的形容詞，我覺得就是『梁朝偉去睇My Little Airport』！哈哈。這首歌最後都是希望鼓勵「I」型人，踏出恐懼，人不論是什麼形狀、型號，最終不必拘泥於社會上的標籤，不必理好人覺得我不壞，壞人覺得我不怪，人生從來只是需要的是『自在』。」