張景淳內地副業越撈越掂返《愛．回家》無期　與羅天宇投資七位數

張景淳早前現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》。談及最近幕前工作情況，他接受《香港01》訪問表示：「暫時未知道呢啲，都係等公司安排。」至於有網民相當期待他再次在《愛回家》出現，他笑稱：「大家期待呀！我都好期待之後劇本會點寫。」他續指最近忙於經營副業生意。

張景淳今日（27日）與緋聞情侶呂慧儀現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》。（胡凱欣攝）

張景淳透露幕前忙於經營副業生意。（胡凱欣攝）

講到早前被網民捕獲私底下一面

講到最近有網民野生捕獲他在車上私底下的一面，他坦言：「留意到因為嗰日咁啱我上去，有啲食客話見到「小紅書」有人分享你瞓覺個樣，不過嗰陣時仲未出新聞，我就睇到呢一張相，覺得冇乜大不了，估唔到第日變成新聞。」他又繼續表示：「有陣時可能我成日搭巴士，都係搭嗰條線，我就會瞇埋眼休息吓，又冇乜話有咩特別，咁啱巴士就一個位都冇，坐得比較端正啲，好彩啫！如果唔係平時我都會瞓到歪晒。」

張景淳早前在巴士小睡身影被拍下。（抖音）

與好友合資的內地副業生意撈得順風順水

講到今年五月與羅天宇及李興華一齊搞飲食生意，他說：「現在都係一路擴充緊，開了五間實體店，之前開始嘅時候諗住經營一段時間，現在都已經變成實體店，嚟緊都會有第五間同埋第六間分店，總共都會有七間！」講到新店的位置，他表示：「在南山區、龍華區都有。」被問到目前盈利情況，他笑說：「我哋不斷投資緊，你話係咪已經回本呢！就要繼續去等待，仲努力緊，但生意都唔錯。特別多謝香港上去嘅食客，同埋內地嘅食客好鍾意食香港小食。」至於投資了多少金額，他坦言：「投資了七位數字，其實有四個投資人，有三個都屬於藝人，另外一個就比較專業做餐飲設計嘅老闆。」

張景淳與羅天宇李興華經營的飲食生意，預計年底開第七間！（受訪者提供）

九月開設的健身房經營情況

被問到九月開設的新健身室情況，他說：「都係好健康咁成長緊啦！嚟緊12月會再開多一間荃灣！」講到是否已經回本，他急忙回應澄清：「唔會咁快，因為其實健身室都投資咗好多喺嗰邊，的確開支都係好多，到現在都其實只係開咗兩個月。」至於目前健身房招生情況，他笑言：「都OK！始終我喺嗰邊都係反而係學習多啲，有一個比較專業小小嘅睇住盤生意同打理，然後我就幫手做宣傳。」提到會否現身健身室做生招牌，他說：「無論係咪生招牌都好，我諗都要親自去看管經營嘅問題，員工永遠都唔會夠自己生意咁上心，所以生招牌同埋後勤嘅工作都要做。」他續指粉絲絕對有機會能在他開設的健身房巧遇。另外，他主動自爆最近比較少去做健身，所以比較肥胖，並表示：「有冇話肥咗幾多磅，不過我覺得上鏡嘅樣，個樣比較圓潤過以前，亦都真係喺呢半年發生。」