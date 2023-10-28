G-DRAGON涉毒後首發聲：我無吸毒　遭限制出境韓警方稱已掌握證據

近日又有韓星捲入涉毒醜聞，《上流寄生族》男星李善均，以及男團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），先後因涉嫌吸毒遭當地警方立案調查。警方為了確認李善均和G-Dragon吸食的毒品種類和吸食次數等，將對他們進行驗尿。G-Dragon於本月25日被仁川警察廳正式以涉嫌違反毒品管理法對他立案調查，警方表示案件正在調查的案件，不能公開具體內容，消息震驚大批網民。

「BIGBANG」隊長權志龍（G Dragon）。（視覺中國）

G-Dragon昨日（27日）終於開腔回應涉毒醜聞，他透過代表律師發聲明澄清：「我是權志龍。首先，我沒有吸毒。再者，我與最近媒體有關「違反毒品管理條例」的報道完全無關，但是，由於許多人擔心此事，我將積極配合調查機構，並誠實地接受調查，更加認真地面對此事。」不過，當地執法人員昨日下午卻表示已掌握到G-Dragon涉毒的相關證據，並已宣布限制他與同樣涉毒的李善均出境。

韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（權志龍）。（視覺中國）

有消息指G-Dragon已不是首次接觸毒品，他早在2011年5月就有在日本夜店吸食大麻的前科，當時他表示誤吸，警方念在他是初犯，因此緩起訴處分。如今再涉毒，韓國網民就翻炒他過往的「詭異行徑」，指G-Dragon無法定點站立、不斷動來動去，相關影片在韓瘋傳。