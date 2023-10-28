絲打圍佬︱鄭中基親揭8歲兒子慘遭同學欺負　因一事曾錯怪兒子

51歲鄭中基與他培育的新演員阿杰（周芷慧）昨日（27日）作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍佬》，大談兒子校園生活點滴，以及在學校遇到被同學欺負的事件，他指兒子的個性不太喜歡衝突，並表示：「嗰啲同學攞咗啲顏色筆，畫花咗佢個水瀨筆袋！我問邊個同學畫花，佢話冇人承認。我問點解唔話俾老師聽，佢話覺得洗一洗就算。」

51歲鄭中基與他培育的新演員阿杰（周芷慧）昨日（27日）作客由蝦頭（楊詩敏）及客席主持連詩雅主持的網台節目《絲打圍佬》。（影片截圖）

觀眾熱愛鄭中基講「WEE」的因由

主持人蝦頭在節目中向鄭中基提問有關觀眾熱愛鄭中基講「WEE」，他說：「係呀！我都唔記得咗「WEE」，通常都淨係喂Hello，就喺匪夷所思學校嗰度嚟，嗰陣時就係有啲學生話阿Sir講廣東話唔正，發音歪歪地音，本身係想講喂，點知就講咗「WEE」。」他續指之前拍節目通常都不會留意網民的留言，並表示：「嗰陣時怕笑到癲咗，仲cut咗好多次機，之後讀緊嗰幾條，我係完全冇心機，我個腦仲喺度諗緊讀緊嗰啲嘢。」講到這一個獨特的打招呼方式，他笑指在過往當演唱會嘉賓的時候，也曾被要求說出「WEE」。他憶述：「去演唱會全場人都同你講呢一個字，尤其是我成日去做嘉賓嘅時候，我次次又係唔記得，淨係講喂大家好，但佢哋就會講出嗰個英文字！」

主持人蝦頭在節目中向鄭中基提問有關觀眾熱愛鄭中基講「WEE」。（影片截圖）

鄭中基余思敏婚後誕下一子一女。（IG：@sammieyucm）

親述兒子Evan被欺負過程

鄭中基與老婆余思敏結婚後，育有一仔一女。而八歲寶貝兒子Evan 是父母最牽掛的小孩。鄭中基在節目中分享兒子在學校被欺負的事件，他說：「我個仔喺個學校讀緊三年班，佢就喺學校食飯俾個二年班嘅同學蝦。」被問到該名同學是以什麼方式欺負的兒子，他笑說：「有一日呢！我就買咗啲炸雞俾佢，炸雞同埋白飯拎俾佢食。點知二年班嘅同學望到佢嘅炸雞話唔畀佢食炸雞，淨係準食白飯。跟住我個仔問點解，佢話佢家姐係領袖生，如果你食炸雞我就會告你。」他指起初還怪責兒子為什麼挑食，但後來才得知這個原因。另外他又分享當時兒子有跟對方理論，他演繹兒子的對話：「我唔食會好肚餓，但嗰個人就話唔得，就一路食白飯唔食雞翼，又話其實食隻雞翼係唔關你事，就一直食白飯。」

鄭中基親揭八歲寶貝兒子Evan被欺負過程。（影片截圖）

鄭中基因一事曾錯怪兒子。（影片截圖）

兒子Evan心愛的水瀨筆袋被畫花

除了炸雞事件，他的兒子也被同班同學欺負。他說：「我個仔好鍾意水瀨，所以我買咗個水瀨筆袋俾佢，好似隻公仔咁，拉開就可以擺顏色筆，佢就就咁擺咗喺度等小息再返嚟，跟住啲同學就開咗佢嘅顏色筆，成隻嘢畫花晒隻水瀨，因為嗰隻嘢本身係個肚係白色，跟住佢哋就拉返埋個拉鍊，又擺返喺個原位。」他指兒子反而態度沒有太大反應，並向他說：「都洗到嘅！」他得知真相後感到很氣憤，便開始教育兒子。他說：「我問邊個同學畫花，佢話冇人承認。我問點解唔話畀老師聽，佢話覺得洗一洗就算。咁我就同我個女兒好大反應，覺得呢一個係好惡意嘅破壞。如果唔小心都算啦！但係呢一個真係好惡意，要話俾老師聽。因為咁樣會害咗佢，如果佢從細細個就覺得呢一啲係咁小嘅事，大個咗之後就會變本加厲，或者大個會變做賊，又或者變相做犯法嘅嘢，所以其實你係害咗人哋！」接着他的兒子遵從爸爸的教導，他說：「咁我聽日返學校告晒佢哋！」