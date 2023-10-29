前澳門頂流被捕獲仍高大有型　曾獲封「第一女婿」惜離婚收場

來自澳門的混血雙胞胎男子樂隊Soler多年前在香港樂壇發展大受歡迎，出道一年已經登上紅館舞台開騷，風頭可謂一時無兩。不過在2006年Soler與經理人公司因解約問題而鬧翻，背負了百萬債務，歌唱事業一度受阻。2017年細孖Dino（夏健龍）全家移民加拿大溫哥華，而大孖Julio（夏利奧）近年主力在內地發展，日前有網民在澳門偶遇Julio，並在社交平台曬出合照，寫道：「高中時的澳門頂流，你們認識嗎？期待他們再來一場演唱會。」

有網民在澳門偶遇Julio，並在社交平台曬出合照。（網上截圖）

相中所見，一身休閒打扮的Julio，戴上帽同橙黃色眼鏡，造型相當亮眼，現年51歲的他鬚髮皆白，但仍高大有型，吸引大批網民留言，直言勾起不少回憶，除了Soler的歌曲之外，當然少不了兩兄弟為澳門手信店拍攝的廣告，至今仍記憶猶新！Soler當年憑《失魂》、《海嘯》、《直覺》等歌曲奪得「叱吒樂壇生力軍組合金獎」，但在2006年他們被經理人公司入稟告毀約索償2,400萬元，兩人一度零宣傳、零工作，直至2009年，Soler被判毀約，需要賠償506萬，但由於Soler沒有還款，最終在2012年被頒令破產。

Soler由混血雙胞胎Julio同Dino組成。（資料圖片）

細孖Dino（夏健龍）已移民加拿大溫哥華多年，他的太太Nancy在當地開了一間Workshop，教小朋友整勞作。（IG@anitayuenwahlee）

Dino早前現身李婉華粉絲見面會，但被指蒼老不少。（IG@anitayuenwahlee）

後來二人將工作重心轉移到內地，但聲勢大不如前。而在感情方面，Julio與首任妻子離婚後，2013年與前台中市市長胡志強千金胡婷婷閃婚，他更被稱為「第一女婿」，可惜兩人翌年就離婚收場。Julio其後接受訪問時坦言兩度離婚對他打擊很大，自己花了很長時間才走出情傷，直至2019年他第三度結婚，迎娶細14年、任職教師的圈外女友Karen。現時Julio不時在內地登台，亦有在春節晚會、國慶晚會上獻唱。

胡婷婷是前台中市市長胡志強千金。（視覺中國）

Julio在晚會上獻唱。（微博@Soler樂隊）