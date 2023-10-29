保錡貼合照自認炎明熹Fans竟掀罵戰　被翻舊賬曾指不知誰是Gigi

近日TVB和ViuTV出身的新一代歌手互動頻繁，早前炎明熹（Gigi）在個唱上演唱姜濤的《Dear My Friend》唱到喊，獲姜濤親自轉發鼓勵，而昨日（28日）吳保錡都貼上與Gigi的合照，自爆是「Gi炎粉」，結果卻被網民翻舊賬指他曾於兩年前的訪問講過唔知邊個係Gigi，如今保錡大方回應網民批評，道歉並承認當時「有眼不識泰山」。



保錡自封「追星小保錡」，貼合照表達對炎明熹的欣賞。（IG@k_p0k1）

昨日《新城勁爆頒獎禮2023》記招上，保錡主動邀請Gigi合照，大讚對方是「新一代超班女歌手」，指自己與對方於同一學校學唱歌，亦有聽「聲夢」鍾柔美和詹天文的歌曲。活動後保錡更在IG貼上與Gigi的合照，直認：「追星小保錡上線 唱歌超級超級好聽的 常常YouTube 上重播重播再重播 今日勁開心可以合照」兩台歌手互動交流是好事，但留言區卻掀起一片罵戰！

保錡支持炎明熹，指自己會不斷重聽她的歌曲，竟引起罵戰！（IG@k_p0k1）

首先，有網民翻出兩年前ERROR的訪問，當時四子被問有否留意《聲夢》比賽及其出爐得獎者，當保錡聽到「Gigi」名字時，就曾講「邊個嚟㗎？」說自己只知道「Gigi姐」黃淑儀。由於網民認為ERROR當時表現寸爆，如今卻改口，指他中「回力鏢」、今日的我打倒昨日的我之類。

兩年前，ERROR出席活動被問有冇留意《聲夢傳奇》得獎者，當時保錡（右一）曾表示不知誰是炎明熹，講Gigi他只認識誰是「Gigi姐」黃淑儀。（資料圖片/葉志明攝）

保錡對於批評則大方回應說：「我記得🫶🏽之前真係有眼不識泰山，有一日YouTube 推薦咗畀我，就有聽佢唱歌🙏🏻 所以我之前真係冇留意sorry sorry」留言者提他要慎言，並說：「互聯網咁發達 其實講過咩 一下就search 得到」保錡似乎以為網民提他若不知道誰是Gigi可以上網搵，他則回覆：「做訪問嗰一下點樣拎部電話出嚟，不過我都係有眼不識泰山嘅，sorry sorry🙏🏻」另有人跟保錡說無需特別提舊事，一切已成過去，保錡亦相當謙虛回應：「感謝你原諒🙏🏻」明顯比以往收斂。

有人留言重提保錡曾說不知道誰是Gigi，他自認當時「有眼不識泰山」，並解釋後來為何會支持Gigi。（IG@k_p0k1）

有網民就覺得，兩年前Gigi剛出道，不認識她也很正常；但卻也有人覺得保錡擦鞋搏上位，而留言區亦掀起了一片罵戰。儘管兩台歌手互相表達欣賞之情，但粉絲卻似乎水火不容，有人稱：「Bye, 保錡 好X失望，unfollow咗了🙏🏻」、「你咩料呀，同佢合照，我真係對你好失望😓😓」、「我明大佬你對同行都會有份尊重。不過都請你考慮吓兩邊fans嘅感受」等，相信保錡都始料不及，但亦有高EQ回覆部分人說：「你有沒有聽我的新歌？」、「感謝您憎我咁耐都留意我」不過，捱鬧的保錡亦吸引了一班Gi炎粉留言表達支持。