新女團SPIRAL 4位少女夢想成真正式出道　最難忘第一次拍MV遇颱風

全新四人跳唱女團 SPIRAL 剛推出全新同名單曲，其所屬唱片公司 MUXIC 特別隆重其事，為她們舉行出道發佈會。SPIRAL 四位成員分別是自 4 歲便開始學習芭蕾舞，之後憑自己努力遠赴韓國參加選秀節目 《Girls Planet 999 》之李濰靜（ Szeching）；不單止跳舞叻，連玩樂器也很叻的曾祉婷（Meme）；讀中學時已經是舞蹈會主席的李婉君（Wendy）；以及跳舞和演出也有豐富經驗的李濰靜（Marvia）。

全新四人跳唱女團 SPIRAL。

SPIRAL 四位女生一出場便以勁歌熱舞先聲奪人，之後她們接受司儀李志剛訪問時說 SPIRAL 本身解作「螺旋」，在早期文化中「螺旋」是一個非常女性化之象徵，現在代表了她們四位女團員生生不息之力量，她們跳唱時充滿生命力，永不休止。

SPIRAL 四位女生一出場便以勁歌熱舞。

四位成員也逐一發表感想，Marvia 說：「我好慶幸我們四個素未謀面的女生可以認識，並一起組成 SPIRAL 女團 去實踐我們共同的目標 ， 我感到非常感動因為我終於夢想成真」；Wendy 表示感到很興奮和很激動，因為她已經等了這一天很久、她們都很努力為出道做準備，希望大家可以多多支持她們；Szeching 則說很高興終於可以以 SPIRAL 的名義和大家見面 ；最後 Meme 表示：「其實我好感動，成為跳唱歌手是我一直以來的夢想，加上自己有很強的表演慾，但從沒冇想過竟然夢想成真，很開心自己一直以來的期待和努力沒有白費，很感恩可以加入 SPIRAL ，和認識到其他三位成員並成為朋友，希望 SPIRAL 可以越做越大，閃閃發光，希望大家可以繼續支持 SPIRAL ，請多多指教！」

SPIRAL的感想。

SPIRAL 說 MV 也拍了整整 3 天時間，Marvia 憶述最難忘便是拍攝 MV 途中發現原來外邊已在掛 9 號風球，她們四人便在風雨下完成最後一天的拍攝工作；Szeching 則說：「在最後一天拍攝時，除了剛才 Marvia 所說的 9 號風球事件外，我自己在當天突然生病發燒，但我非常多謝公司和團員們的照顧，如沒有他們，這個 MV 也不會那麽順利完成，真的很多謝他們」；Wendy 補充說：「我記得我們去錄音和練舞當天也碰巧遇上黑雨，那天大家因水浸也回不了家，之後大家齊齊在公司度過一晚，不過現在回想當時互相陪伴的這段經歷又真的很溫暖」；最後 Meme 說：「雖然我們經歷咗了重重難關，包括9、10 號風球和黑雨，但我們不畏風雨把 MV 順利拍攝，以及今日終於可以正式出道，幸好 media 很喜歡我們這首同名新歌，而且也打進電台排行榜，所以無論以後再遇到幾多號風球，我們也不會放棄，會繼續製作更多好的作品，希望大家多多支持！」最後 MUXIC 老闆也給 SPIRAL 送上環遊世界的巨形登機證，寓意她們能把 SPIRAL 的音樂帶到全世界任何一個角落，而她們希望大家會喜歡 SPIRAL 這首新歌，如日後她們遇上什麼事情，也會勇敢面對，絕不卻步。