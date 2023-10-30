羅密歐與祝英台｜古佩玲揀男友唔睇樣　需符合呢4大條件：睇緣份

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》進入第三周，劇情可以說是愈睇愈好睇。劇情終於講到古佩玲（飾 年青版 祝英台 / 祝小妹）遇上李爾晨（飾 年青版 梁山伯／萬事通），講述陳茵媺（飾 祝英喬）與陳豪（飾 萬事通）相識的經過，以及為何陳茵媺會喜歡上陳豪。



古佩玲和李爾晨真係好sweet。（《羅密歐與祝英台》劇照）

《羅密歐與祝英台》劇中古佩玲和李爾晨初戀故事甜蜜，原來古佩玲的初戀也相差無幾。日前（29/10）古佩玲出席劇集宣傳活動時，接受《香港01》訪問，她表示拍攝時很緊張。她說：「拍嗰時好緊張，因為拍回憶祝家嗰日係個廠景嘅最後一日，然後就搞到我好緊張，因為我好驚會拍得唔夠好，之後又最後一日唔會再有呢個景，所以壓力都好大。」

古佩玲和李爾晨 飾演 年青版 陳茵媺和陳豪。（《羅密歐與祝英台》劇照）

飾演年青版陳茵媺：緊張到唔想諗呢個問題

她也表示，對於要飾演後生版的陳茵媺感到十分緊張。她說：「緊張到已經唔想諗呢個問題。因為佢哋兩個咁勁又咁sweet，之後我都擔心我同爾晨默契達唔到。拍嗰時冇諗太多，導演話攞返我最純真初戀個感覺（就得），佢話如果特登去諗件事，就唔係純真初戀。佢話要諗返中學puppy love，點解會鍾意呢個男仔嗰種感覺，特別係有一part寫日記，佢叫我諗返18歲拍拖嘅感覺。」

古佩玲透露16歲第一次拖手仔。（《羅密歐與祝英台》劇照）

古佩玲甜蜜的初戀故事：kiss嘅話應該係18歲

記者問道，現實中的古佩玲幾歲拍拖，什麼時候拖手仔？她想了一想就回答：「應該係16歲，然之後初戀應該係16，17歲識佢。其實同呢個角色有啲似，嗰時係一見鍾情！真係第一眼見到嗰個人就覺得好有型呀！」初吻呢？她透露：「kiss嘅話，應該係18歲，係初戀。初戀都拍咗好幾年，high school開始識，就係嗰種感覺。（我同佢）係唔同學校，嗰時喺多倫多，friend搭friend一齊出嚟食嘢咁樣就識咗。」

古佩玲透露18歲第一次kiss。（《羅密歐與祝英台》劇照）

初戀係高大靚仔運動男仔

古佩玲的初戀男友是一個怎樣的人？她又回答：「咩樣呀？呢個問得好，唔...佢同爾晨（一樣）咁高，好高！之後係同爾晨一樣咁鍾意運動，爾晨係打排球，佢就係藍球，藍球隊。」兩人怎樣開始的？她回答：「第一次見佢（覺得）佢好靚仔啦，係冇任何表示，只係喺心裡面覺得『幾有型，幾靚仔』，之後我哋係後尾讀大學，佢先開始追我。」

古佩玲學生look示意圖。（IG@kellyyygu_）

古佩玲擇偶唔睇樣：口味呢啲會變㗎

她也透露，在「他」追求她之後觀察了好一陣子才正式開始。她說：「都觀察咗一排。如果計第一次識佢，都有4，5年。」記者表示，讀者會有興趣知道古佩玲的「口味」，她就笑言：「口味呢啲會變㗎，因為我係比較睇緣份。我係睇傾唔傾得埋，夾唔夾，我覺得三觀比較重要。」如果想追求或正在追求古佩玲的朋友，就要加把勁啦！

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