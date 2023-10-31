方力申因一事未能應網民要求做鄧麗欣個唱嘉賓：有叫佢Good show

鄧麗欣（Stephy）將於下月12日在會展開演唱會，早在消息公布時，歌迷已經開始點歌！由於Stephy早年曾與舊愛方力申（小方）合唱多首經典歌曲，很多粉絲都希望Stephy請小方做嘉賓，《香港01》就為此訪問小方，他直認有跟Stephy聯絡，但因一個原因不能成事。



Stephy即將開演唱會！（Instagram：stboo）

鄧麗欣（Stephy）早前宣布，11月12日將在會展舉行《Therefore I Am 2023》演唱會，由於今次是她相隔16年再開演唱會，歌迷都非常期待，門票火速售罄！Fans在討論區熱烈點唱Stephy出道以來的多首經典金曲，她早年跟小方合唱多首主演電影的主題曲，包括：《好心好報》、《好好戀愛》、《十分．愛》等等，儘管二人此情不再，但無可否認這些歌曲都是眾多8、90後的集體回憶，因此網民都希望再見到兩人合體演唱。

Stephy與小方對上一次公開合唱，大概要數13年的《雷頌德THANK YOU演唱會》。（影片截圖）

《香港01》就此獨家訪問了近日忙於排練《相約星期二》舞台劇的小方，他直認知道Stephy開演唱會後，兩人都曾聯絡過，談到有很多網民召喚他做嘉賓，他表示：「我當然唔會主動去講呢樣嘢，但係因為我哋係同一日做Show，12號係我舞台劇Last show，所以其實我自己都好想去支持去睇佢嘅，我亦都有同佢咁講過，佢都有覆返我，我當然希望佢Good show，佢都希望我Good show。」至於無法再唱某些歌曲，會否感到可惜，小方則說：「唔係呀，我成日都唱，我自己唱啦。」

方力申表示自己都想睇Stephy演唱會。（葉志明攝）