萬聖節｜陳婉衡簡淑兒最似女鬼搶住出籠　區明妙化身小魔鬼最可愛

一年一度的萬聖節今日（31日）便是了，不少的女藝人都會悉心打扮成各種「厲鬼」在社交平台大曬靚相，但未到萬聖節已有不少「女鬼」已經上載了靚相與大家分享，現在先看看有什麼「女鬼」已經出籠。



簡淑兒

簡淑兒化身愛麗斯，與陳婉衡及一班朋友在主題樂園大玩哈佬喂派對，她身穿短裙露出美腿，已經叫驚叫連連。

陳婉衡

陳婉衡化身白雪公主，與簡淑兒及一班朋友在主題樂園大玩哈佬喂派對，她把白雪公主的長裙改成短裙再加魚網絲襪，粗豪地半跪在地上更險走光。

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黎寬怡

黎寬怡化身未來戰士一樣，雙眼加了變色瞳片，看上去像發光一樣。

林泳淘

林泳淘則化身天線得得B，與老公及一班朋友在家開哈佬喂派對。

區明妙

22歲的區明妙則化身小魔鬼，雖然沒有在臉上塗抹，但這樣的打扮可以更顯可愛。

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馮盈盈

馮盈盈一身學生打扮去主題樂園的哈佬喂派對，沒有扮「女鬼」的她，這樣的打扮剛好配合她的身份「學生」，即使已經29歲但仍像中學生一樣與現實沒太大的差距。

陳欣茵

陳欣茵與好友到主題樂園的哈佬喂派對，但她只是扮了學生，穿起高腰短裙的她只是間中露出了纖腰，立即被身邊的朋友比下去。

鄧洢玲

鄧洢玲化身茉莉公主到主題樂園的哈佬喂派對。