TVB台慶劇慘敗畀綜藝有原因　一個方法就可以扭轉局面｜任噏亂評

無綫（TVB）已踏入台慶月，四套台慶劇已經播出兩套，分別是《香港人在北京》和《羅密歐與祝英台》，不過兩套劇集收視都一般，前者播出三周只有20.8、19.8和19.4點，成績每況愈下，而後者播出兩星期則分別錄得20.7點和19.2點，兩套劇集最新一周的收視都跌穿20點。

《香港人在北京》收視每周都跌。（《香港人在北京》截圖）

《思家大戰》有忠粉支持

如果按照現時的走勢，兩套台慶劇將會排在今年TVB劇集收視榜的榜下游位置，成績絕對是不理想。但TVB收視是否去到一個嚴峻的地步？又未必，因為綜藝節目依然維持一個好收視。在過去的周日。

《思家大戰》上周錄得最高收視22.6點，是整周最高的節目，節目在一個風平浪靜的星期日晚上播映，沒有十號風球或百年暴雨，証明這個22.6收視沒有水份，真是有觀眾收看，而由五月開始的第三季，多次錄得超過20點收視，證明吸引到一班觀眾長期開電視支持。

另外，《東張西望》也是穩定的在20點收視以上，《中年好聲音2》播出八集也有5集超過20點，綜藝節目在現階段看似打贏了劇集。

《東張西望》已成為近年收視保證。(節目截圖)

《中年好聲音2》到十強有望企穩20點

為甚麼會有這種情況出現？先講《思家大戰》，簡簡單單半個鐘的遊戲節目，玩法亦是非常簡單，始終這個節目在外國已經成功多年，證明這條方程式可以吸引到觀眾，選擇題目和參加者的答案就是節目最大賣點，有時的確幾搞笑。

主持李思捷是收視原因？他出名不受歡迎，但這個節目他主持得很到位，與參賽者的對答節奏很快，加上他沒有包袱，可以問得大膽、抵死一點，但給他太多時間，他就會廢話連篇，而因為節目壓縮，只得半小時，所以他亦只能「爽住去」，結果非常好，觀眾可以在節目極速享受快樂，而且那些問題參與度高，變相觀眾投入感強。

《東張西望》同樣是半小時節目，找來坊間不少貼地氣的題材去採訪，絕對是TVB有誠意之作。《中年好聲音2》第一季的成功也帶來了一班捧場客，第二季不用去到十強就有好收視，相信之後數字會更高，尤其最近評判評分極有爭議性，正所謂越多鬧越多人睇，收視一定再升。

《思家大戰》一直都有好收視。（截圖）

至於劇集，其實不會說質素有超大的下降，不過《羅密歐與祝英台》劇中的宇宙太過繁複，簡單來說，TVB客群未必容易代入，投入不到自然影響收視，可能是一個試驗，但看來不太成功，但不是失敗。

因為這套劇監製陳維冠、編審鄭成武是想創新，那創新如果收視跌少少，值得大力支持，網上經常鬧TVB只懂翻炒舊橋，今次《羅密歐與祝英台》算是創新，所以如果最後上不到20點都情有可原。

至於《香港人在北京》，卻正正食中觀眾的喜好，簡單易明輕鬆有笑位，但收視一樣不起來，當中原因可能涉及好多其他因素，例如卡士不吸引、小品劇不吸引、觀眾追劇選擇多等等。雖然收視暫時未能衝破20點，但網上熱度有少少，有人討論劇中角色，有人討論劇入面的笑位，但相比上年的《美麗戰場》集集有人講，有人鬧，熱度仍然爭好遠。

可能《羅密歐與祝英台》劇中的宇宙太過繁複。

但你話TVB是否不能再製作出高收視的劇集？當然不是。今年3月播出的《隱形戰隊》全劇「跨平台直播最高收視率」平均有25.05點排在全年第一，8月的《破毒強人》也有24.3點，收視遠遠比現在播出的兩套要高。大家都理解到，每一年那麼多劇集播出，不會每一套都高收視，所以台慶劇收視竟比綜藝差，最大原因就是選錯劇集做台慶劇。