林皓霆專訪｜望蔡穎恩生孖仔　生前約定做契爺已無法兌現

寰亞藝人35歲林皓霆（Charles）昨日（31日）突然傳來逝世消息，其經理人公司亦證實此噩耗，不過未有公開林皓霆真正死因，只僅透露他近年飽受抑鬱症的煎熬。消息一出，他的圈中好友陳嘉寶、彭秀慧，以及蔡穎恩（Evelyn）等亦有發文悼念。其實林皓霆上星期三（25日）與Evelyn曾接受《香港01》訪問宣傳即將推出的新節目《衫P》，而當天他的精神狀態極佳，心情極好未見有異樣。他在訪問當中真情剖白自己的性格，暢所欲言透露私底下不為人知的一面。

寰亞藝人35歲林皓霆逝世。（葉志明攝）

Evelyn及林皓霆上星期三（25日）與Evelyn曾接受《香港01》訪問宣傳新節目《衫P》。（葉志明攝）

林皓霆第一次踏足主持領域

新節目《衫P》是他第一次踏足主持領域，雖然是跟認識多年的好友（Evelyn）合作，不過仍然是相當緊張。他說：「我係白羊座嘅性格，拍節目嗰陣時因為第一次主持都好緊張，甚至講太多離題嘅嘢需要剪輯，不過開鏡之後就習慣咗，冇咁緊張！」他續指未入行前已經認識Evelyn和節目嘉賓之一的陳嘉寶，三人私底下會相約出外去行街，感情深厚！

林皓霆第一次踏足主持領域，他表示開鏡初時會緊張，後來已經能夠回復專業水準。（葉志明攝）

林皓霆最想改造元秋包租婆形象

講到新節目最想呈現的是什麼，他表示：「我哋私底下其實都好貼地，希望節目可以同嘉賓玩嘅形式去呈現，帶到好多歡樂咁開心嘅感覺比觀眾。」被問到最想改造的圈中藝人？他笑言：「想改造元秋嘅造型，因為佢嘅包租婆形象深入民心，希望改佢做變成淑女！」

Charles最想改造元秋變成淑女！（《功夫》劇照）

林皓霆熱愛收藏閃令令西裝褸

提到新節目會否出動私伙珍藏，他大方回應：「我出動咗好多私伙嘢，因為買買埋埋好多衫都未着，一次過着返晒啲未着過珍藏嘅衫，將一啲珍藏嘅衫着過一次好似見過街，就冇咗個價值呢！就嘗試用啲舊衫再襯多一次！」另外他還透露自己私底下喜歡的獨特衣服風格，並表示：「我有好多閃令令嘅西裝褸，大花圖案，見到好閃亮嘅就買咗佢先，唔知幾時着，但今次就好多機會着！」被問到過往買過最貴的收藏品是什麼，他笑言：「屋企人佢哋會好唔理解，嗰一期興好大嘅西裝褸，呢個年代仲興嘅咩，呢一件我仲要買咗兩隻色。」他續指家裏容不下的收藏品，會轉送給陳嘉寶，希望她能夠協助捐出去教會。

Charles熱愛收藏閃令令嘅西裝褸同大花圖案。（葉志明攝）

林皓霆指家裏容不下的收藏品，會轉送給陳家寶，希望她能夠協助捐出去教會。（資料照片）

林皓霆望蔡穎恩孖仔兼做契爺

講到日後Evelyn生小朋友，會否報名做契爺嗎？他興奮表示希望對方生的是孖仔，並表示：「可能會有啲韓feel，跟住我就可以幫佢揀好多靚衫，留起我嗰啲可以可以，BB都要着oversize！」

Charles望蔡穎恩生孖仔。（葉志明攝）