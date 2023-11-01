戀講嘢｜Hailey慘遭恐怖情人性騷擾　迫去梅窩： 我崩潰到大喊

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，日前（31日）一集請來嘉賓，現年31歲已婚的網店店主Hailey分享歷年感情狀況，以及曾經遇上恐怖情人不堪回首的經歷。她憶述對方當時的對話：「話唔同我一齊，就會毁我容同殺咗我，殺唔到我，就要自殺！」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。（節目影片截圖）

請來嘉賓現年31歲已婚的網店店主Hailey分享歷年感情狀況。（節目影片截圖）

Hailey在節目中討論相關主題「愛得太遲」，她揚言遇到好的對象必須要好好珍惜對方。她分享：「17歲時認識呢位對象，不過當時我有男朋友，兩個人互相係兄弟。之後我同咗呢個男仔一齊拍拖七年，佢好似爸爸一樣。」她繼續指對方會上學前送上愛心飯盒，並表示：「佢想我身體健康好一啲。同埋佢唔鍾意我出街，所以佢會搵份part-time，每個月都會畀幾千蚊我！」被問到分手的原因，她坦言：「冇咗心跳嘅感覺，唔係好鍾意！」

Hailey在節目中討論相關主題「愛得太遲」。（節目影片截圖）

與拍拖七年的男友分手後，Hailey指自己在九個月後就認識新的男朋友，不過前度仍然會每天WhatsApp保持聯絡。她分享有一次發燒的經歷，並表示：「當時我個男朋友同埋前度都有同時關心我，前度仲買咗退熱貼同埋粥俾我。」她繼續與新男朋友提出分手，才驚覺他是恐怖情人。她表示：「佢轉咗電話，每日都打百幾個電話俾我。話唔同我一齊就會毁我容同殺咗我，殺唔到我，就會自殺！」此外，對方還說過：「你一定要同我去一次梅窩。」她表示當時因為害怕對方，有出席這次的聚會，並透露：「佢對我做出性騷擾嘅行為，我崩潰到大喊。」之後她致電曾拍拖七年的前度，當時她的前度前往目的地，謹向他送上一個擁抱及慰問。

Hailey慘遭恐怖情人性騷擾。（節目影片截圖）

郭奕芯譚凱倫聽到打冷震。（節目影片截圖）

講到會否考慮與拍拖七年的前度復合，她坦言：「我唔會同返佢一齊，因為我對佢非常內疚。曾經仲車過我去另一個男仔嘅約會，喺附近等我，驚我有危險。嗰陣我成日都掉頭望佢有冇跟住我。」到最後她表示自己完成了夢想投考空姐，當時這一位前度更送上禮物恭賀她。她說：「佢知道我考到之後好開心，買咗隻錶同俾咗封信我，不過當時佢已經有女朋友。」而且這一段感情仍然是Hailey最深刻難忘的一段舊情。