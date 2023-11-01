林愷鈴無懼楊天宇睇到螢幕初吻演出　被問尺度問題：我唔想set

林愷鈴今日（1日）身穿白色長裙現身中環香水品牌活動，她接受《香港01》訪問表示：「我今日就係比較青春simple啲嘅造型，行咗比較自然清淡嘅風格。」講到平時私底下的穿搭，她說：「私底下我好鍾意白色裙，因為一件衫就可以笠上身，同埋鍾意唔化妝會皮膚個狀態好啲！」

林愷鈴今日（1日）身穿白色長裙現身中環香水品牌活動。（陳順禎攝）

講到最近在新劇中跟柯煒林演出時獻出螢幕初吻，因此被網民廣泛報道大獲好評，她笑説：「大獲好評咁咪好囉！我都好開心，其實拍嘅時候成件事都好浪漫，個商場佢哋熄晒燈，一入到去已經好有感覺。」被問到有否NG場面出現，她說：「咁又冇嘅。嗰一場戲難拿捏，但唔知點解非常之順利。拍第一集嘅時候已經相處咗一段時間，所以有默契！」

林愷鈴無懼緋聞男友楊天宇會呷醋。（梁碧玲 攝）

提到屋企人有否留意到這一個場面，她笑說：「都有嘅！佢哋都好支持我。佢哋都有畀啲意見叫我放鬆啲，但佢哋都以我為榮！」至於緋聞男友楊天宇會否呷醋，她表示：「唔知喎！我又冇叫佢去睇，等我而家叫佢睇先，嚟緊都要多多支持新劇！」被問到演出會否有更大尺度，她說：「你哋繼續去睇就會知㗎啦！做演員其實最緊要都係個moment同埋個戲行先。」講到日後接戲會否有界限，她說：「我唔想set尺度嘅界限，我都相信搵我做戲嘅人都唔會以呢一樣嘢去拍，都係相信角色同埋劇本！」