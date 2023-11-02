李璧琦ig消失一個月細訴原因免被擔心　原來摰親姨媽離世：未來見

藝人李璧琦（Becky）之前經常在社交平台分享自己的生活，但自從9月30日後她便沒有更新發文，令到不少網民擔心她的情況，日前（31日）Becky特地發文解釋自己為什麼消失一個月的原因。

李璧琦對上一次發文已經在上個月。(ig@becky_lee_811)

Becky上載了一張寫著「未來見」的照片並寫下：「整整一個月沒有上線，可能大家已經習慣了我每個月平均30-40post，忽然靜了下來感到不對勁，陸續收到大家的問候⋯ 感謝各位關心⋯ 請原諒我還未逐一回應。」原來Becky的摰親姨媽離開了：「湊大我的守護天使，『她』跟我們暫別了⋯ 一部份的我也跟着『她』去了。」字裡行間都透露著一絲絲的悲哀。

李璧琦突然在社交平台細訴消失的原因。(ig@becky_lee_811)

Becky說過去一個月都處於悲痛：「從翻閱古Hard disks/相簿找照片，到無數不眠的晚上執筆記錄跟『她』的點滴編制紀念冊，到剪輯美好回憶的片段在最後一程跟懷念『她』的人一同回味甘甜，到把我們的『約定』改編歌詞，前天最後一次唱給『她』聽⋯ 都是被沒發覺已經掉了下來，不住的淚水陪伴着⋯不捨是揮之不去的，把握真實的盼望，知道將要重聚卻帶來一份不能言喻的安心⋯ 過程中，摰友們說 it’s part of the grieving process because “grief is the price we pay for love”…」

李璧琦說過去一個月都處於悲痛。(李璧琦IG)

Becky稱其實早在一年前已經得知姨媽的情況轉差：「『祂』已經出人意外地開始預備我的心去面對今天的景況，粉碎前已經展開了醫治之旅程⋯ 感謝『祂』和『她』無條件的愛，我才能站到現在⋯ 願意你也能夠得到這份無價的安慰。」