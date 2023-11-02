思家大戰｜周秀娜激罕現身TVB　李思捷激嬲黎芷珊：細細個睇你

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，為配合台慶月，今集《思家》邀來台慶劇《叠影狙擊》演員和台慶主持玩遊戲，由周秀娜率領的「叠影狙擊」隊，成員包括黃浩然、郭政鴻、關禮傑和蔡穎恩，對戰鄧梓峰（十郎）率領的「台慶MC」隊，成員包括黎芷珊、馮盈盈、林溥來和吳幸美。



娜姐透露喺劇中會一人分飾兩角。

今集Chit Chat環節火花十足，娜姐（周秀娜）透露在新劇挑戰一人分飾兩角，黃浩然則自爆是大反派：「同娜姐對手戲比較多，表面上好似利用佢，但中段會慢慢鍾意咗佢，所以拍攝時要揣摩一吓。」郭政鴻透露和關禮傑在劇中飾演兄弟，兩人會有不少衝突場口，更劇透謂：「我哋呢套劇有好多反派！」另邊廂，一班台慶主持個個都牙尖嘴利，思捷呻爆用了三季時間才請到十郎上節目，十郎聞言笑謂：「兩個原因，第一我要諗着咩衫上嚟，呢個諗咗年幾；第二我要睇好多集先，要知道點玩先夠膽上嚟，即係好似我讀書咁，我要留幾年班先夠膽考會考！」芷珊姐姐則開心表示做台慶主持有得着靚衫，李思捷聞言即口多多說：「你真人同上鏡都咁靚，我細細個就睇你」，芷珊姐姐聞言即扮嬲指着思捷說：「你係咪要講細細個呀？」場面搞笑。

郭政鴻話劇中好多壞人！

問答環節氣氛同樣熾熱，問到「有一個相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處」時，娜姐（周秀娜）回答：「可以頂替對方。」思捷聞言說：「你喺劇入面係咪咁？」娜姐（周秀娜）笑言：「唔係，但我哋Share男朋友用！」鄧梓峰回答則更驚爆：「追同一個女仔，邊個得閒邊個去！我都有一對孖仔，呢樣佢哋冇話畀我聽，我估啫！」另李思捷在電影《勁抽福祿壽》中曾演出一個名場面，就是分別以四大天王、汪明荃和鄭少秋的聲線演繹：「周秀娜，你今次仲唔笑！」今集李思捷將重現這句經典對白，大嗌：「周秀娜你今次仲唔贏！？」到底娜姐最後係咪真係贏咗，密切留意本周日播出的《思家大戰》。

思捷衰多口「激嬲」芷珊姐姐，場面搞笑。