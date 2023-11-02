隨懿深度行｜高海寧跟黎諾懿大馬玩出火　因乜事要掩住心口

由黎諾懿主持的旅遊節目《隨懿深度行》，今晚（2日）播出的第3集，由女神高海寧（高Ling）擔任嘉賓，兩人齊齊玩轉位於馬來西亞南部的雪邦，高海寧坦言對旅程充滿期待：「我要今次旅程係舒服、歎、放鬆心情同埋吃喝玩樂！」

今集嘉賓有高Ling。

酒店房勁靚，仲有無敵大海景欣賞。

高Ling大曬玉背。

黎諾懿當然盡力滿足好友要求，兩人首先參觀下榻酒店，房間闊落舒服之餘，走出露台更可飽覽無敵大海景，高海寧大嘆猶如置身馬爾代夫！穿上靚靚露背裝、大晒玉背的高海寧，面對靚景表現興奮。之後兩人又玩了越野電單車，體驗「速度與激情」，想不到高海寧原來勁玩得，一邊開快車一邊興奮大叫，又不忘伸脷賣萌，大晒可愛童真一面。

兩人大玩越野電單車。

兩人大玩越野電單車。

高Ling大晒可愛表情包。

今次旅程有動亦有靜，黎諾懿帶高海寧體驗傳統手工藝蠟染，高海寧透露：「我好鍾意畫畫，依家都學緊油畫，想開個畫展做善事。」塗色時看似雞手鴨腳的黎諾懿，最後製成品竟然十分出色，高海寧笑言：「估唔到佢咁有藝術細胞，可能係跟佢個仔學，佢之前唔係咁㗎！」之後兩人去到當地「天空之鏡」沙沙蘭海灘影靚相，兩人一時扮被風吹走、一時又大戰哥斯拉，最後更合力做出巴黎鐵塔反轉再反轉，玩得不亦樂乎。

諾懿嘅作品令高Ling刮目相看。

諾懿嘅作品令高Ling刮目相看。

高Ling喺「天空之鏡」沙沙蘭玩得好開心。

係咁影錯覺相，正呀！

係咁影錯覺相，正呀！

在美食方面，兩人大歎忘不了魚和啤酒火鍋，遴迍的高海寧食魚時不小心將魚鱗掉落心口，她即時掩住心口露出害羞表情，非常可愛。另去得馬來西亞當然要食榴槤，高海寧更趁機澄清自己並非如傳聞中一樣十分愛吃榴槤：「其實係個美麗的誤會，有一次拍旅遊節目，有人問我鍾唔鍾意食榴槤，我話我媽都鍾意食，我就唔抗拒。大家知道我願意食榴槤後，就流傳成我好鍾意食榴槤！」

食好西當然唔少得啦，兩人大歎忘不了魚。

食好西當然唔少得啦，兩人大歎忘不了魚。

高Ling勁遴迍唔小心將魚鱗整跌落心口，怕醜樣好可愛。

高Ling勁遴迍唔小心將魚鱗整跌落心口，怕醜樣好可愛。

節目尾聲，兩人在沙灘一邊享受晚餐一邊欣賞火舞表演，高海寧觀賞時已投入度一百分，既擔心表演者安全問題，又忍不住被眼前的精湛表演吸引到尖叫連連；高海寧還獲邀參與火舞表演，事後她興奮地說：「當吓嘅感受係好投入、好開心，雖然我唔驚火，但都會緊張，有一種腎上腺素飆升感覺！」

高Ling澄清鍾意食榴槤只係美麗的誤會。

高Ling仲會盲測食榴槤。

最後一個行程，兩人食住晚餐欣賞火舞表演。

最後一個行程，兩人食住晚餐欣賞火舞表演。

畫面勁震撼。

高Ling被邀請玩埋一份，仲好似一啲都唔驚咁，叻女！

高Ling被邀請玩埋一份，仲好似一啲都唔驚咁，叻女！