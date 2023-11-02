劉亞仁怕吸大麻被揭發拉目擊者一齊吸　可能被控教唆吸毒

劉亞仁身為韓國最年輕影帝，前途本應無可限量，但早前因涉嫌吸毒被移交審判，今日韓國媒體報道其起訴書，說他為了將一個YouTuber變為共犯，竟教唆他人吸大麻。

劉亞仁本來有大好前程。（網上圖片）

報道內容說，劉亞仁今年（2023）年初飛往美國，同行的還有以YouTuber A，B和C三位男士。1月21日先有劉亞仁、B和C在野外吸食大麻。到了翌日，A拍攝Vlog時走到游泳池，正好目擊到劉亞仁、B和C3三個人吸食大麻。劉亞仁看到A在拍攝，就向他發飆：「為什麼我要因為YouTuber令自己的自由時間被打擾？」

劉亞仁的影帝型像不再。（網上圖片）

檢控方表示，由於劉亞仁擔心A對外透露他吸毒一事，導致自己被調查，和損害到自己的藝人形象，因此決定把A也拖下水，變為吸毒共犯，以防他會對外公開自己吸毒的事。劉亞仁先是叫C把大麻給A，雖然A起初拒絕一起吸大麻菸，不過B又給叫A也應該試試。

劉亞仁的演藝事業可能要完結了。（網上圖片）

A原本只想做個樣子，放到嘴邊假裝有吸，但劉亞仁卻展現出「專業大師」的態度，說：「不是這樣吸啦！要深深地吸進去。」接著教A正確吸法，最後A也只能照吸大麻。

有網民說劉亞仁之前在台上的奇怪動静可能就是受毒品所影響。（網上圖片）

劉亞仁在5月、9月出席了兩次調查，法院對於劉亞仁被懷疑勸誘別人使用大麻一事，是否構成「教唆」尚有討論空間，預計教唆用毒的爭議也將成為接下來檢方與律師的戰場。